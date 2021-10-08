Toyota Prius 主動安全　自我提升

香港油價屢創新高，早已令不少駕車一族吃不消，有人索性轉揸電動車，不過始終香港的公共充電設施尚未普及，更多車主傾向轉投混能車的懷抱。講到混能車，不得不提豐田(Toyota)的Prius，早在1997年前瞻面世的全球首款量產油電混合動力(Hybrid)車型。單是累積20多年混能技術，對車迷而言已是「轉會」最大的信心保證。全新抵港的2021版，還將TSS(Toyota Safety Sense) 主動式安全系統列為標準配備，來一次行車安全的自我提升。

2021版Prius屬建基於TNGA底盤架構的第4代Prius小改款，動力規格維持不變，外觀變化亦不算大，主要是換上升級至備有自動開關及光線高低調校功能的新設計LED頭尾燈組，原設於頭泵把兩側的霧燈，現改設在下進氣口兩側。反之重點落在行車安全上的自我增值，透過導入集預警式防護系統附自動煞車輔助（Pre-Collision System)、 雷達感應式車距定速巡航（Dynamic Radar Cruise Control）、線道追蹤輔助 （Lane Tracing Assist）、線道偏離警示 (Lane Departure Alert)及智慧型高燈自動切換（Automatic High-Beam）五大功能一身的TSS主動式安全系統，於旅途中主動出擊進行全天候偵測，全方位輔助駕駛者判斷道路安全情況。

規格表

車型：5門5座位混能房車

動力系統：1.8L 直四VVT-i配電馬達

馬力：(引擎)97ps/5,200rpm；(電馬達)72ps

扭力：(引擎)142Nm/3,600rpm；(電馬達)163Nm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：CVT無段變速自動波

車身體積：4,574×1,760×1,470mm（長×闊×高）