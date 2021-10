MIRROR正式分拆兩組？12月開騷Ian拒絕再露

人氣男團MIRROR其中「6塊鏡」姜濤、Edan、Jer、AK、Anson Lo及Ian,今日(8日)為12月頭的兩場音樂會開記招,大會招待約50名Fans進場。受訪時談起騷肌話題,6子不停拋波,大放笑彈!先重提Ian於台上斬釘截鐵話不會於個唱上騷肌,他搞笑玩「卸膊」:「Jer話想騷!」Jer即耍手擰頭嗌唔好:「唔好搞呢啲嘢啦!依家係Music on the road(大會主題),而唔係Muscle on the road,哈哈!AK同Anson Lo啦!」AK爽快應承:「我會同Anson Lo練定先,有Item許可都可以騷吓小手臂嘅!我哋啱啱先露咗咁多!」

豈料Anson Lo唔「落疊」:「你講你自己咋!我最多騷手指(新歌《Megahit》手勢動作),Jer啦!佢最近大隻咗有胸肌!」Edan趁機笑話:「Jer話想拍內褲廣告!」再被拖落水的Jer澄清:「我係話拍襪嘅廣告!由細到大踢開波,對腳有肌肉可以騷『腳瓜』。」最後返回「當事人」Ian,他再次拒絕騷肌:「我係玩音樂㗎。(上次開騷你冇份騷肌事後唔係嗌後悔?)開玩笑咋!過去嘅嘢就由佢!」緊接交由Edan做總結:「依家着衫係矜貴、特別啲!」姜濤亦深表認同:「Edan嘅觀點代表我嘅立場。(唔夠膽騷?)就算我夠膽,都怕嚇破大家個膽!」

講到今次開騷只有半數成員,問到另外6位兄弟可會呷醋和不開心?AK坦言不會,更預告其他成員屆時會現身做觀眾撐場,是他們最大強心針及後盾。再話有網民指MIRROR現猶如分拆成「紅啲」、「唔紅」兩組,AK再話:「我哋6個開到騷都係因為我哋係MIRROR,咁之前5月已經一齊開完騷。(有Rapper話你哋靠樣,你哋6個就係靚樣組?)首先多謝佢嘅讚美⋯」Edan即爆笑插嘴:「有我同Jer就唔係靚樣組!」有否對被「𠝹開」兩組而不開心?姜濤搶答:「冇人可以𠝹開我哋!」AK補充MIRROR 12子是心連結,即使12月頭開騷,大家都會互相比意見,甚至會綵排探班。

另外,有傳Edan及Anson Lo之後會孖影后毛舜筠開戲,Edan指未收到正式通知,希望可以參演,再講到《i.SWIM》疑要就他的檔期而停拍,他解釋不是,只是因為場地問題:「佢哋再搵個靚啲、露天嘅游泳池,停一停都好,我可以拍MV同整歌。(之後劇同電影一齊拍?)應該唔會。(怕同時拍變姜濤暈低?)唔係,平衡吓都好嘅,好難兩邊演,咁都辛苦。」