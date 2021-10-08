MIRROR正式分拆兩組？12月開騷Ian拒絕再露

人氣男團MIRROR其中「6塊鏡」姜濤、Edan、Jer、AK、Anson Lo及Ian，今日（8日）為12月頭的兩場音樂會開記招，大會招待約50名Fans進場。受訪時談起騷肌話題，6子不停拋波，大放笑彈！先重提Ian於台上斬釘截鐵話不會於個唱上騷肌，他搞笑玩「卸膊」：「Jer話想騷！」Jer即耍手擰頭嗌唔好：「唔好搞呢啲嘢啦！依家係Music on the road（大會主題），而唔係Muscle on the road，哈哈！AK同Anson Lo啦！」AK爽快應承：「我會同Anson Lo練定先，有Item許可都可以騷吓小手臂嘅！我哋啱啱先露咗咁多！」

豈料Anson Lo唔「落疊」：「你講你自己咋！我最多騷手指（新歌《Megahit》手勢動作），Jer啦！佢最近大隻咗有胸肌！」Edan趁機笑話：「Jer話想拍內褲廣告！」再被拖落水的Jer澄清：「我係話拍襪嘅廣告！由細到大踢開波，對腳有肌肉可以騷『腳瓜』。」最後返回「當事人」Ian，他再次拒絕騷肌：「我係玩音樂㗎。（上次開騷你冇份騷肌事後唔係嗌後悔？）開玩笑咋！過去嘅嘢就由佢！」緊接交由Edan做總結：「依家着衫係矜貴、特別啲！」姜濤亦深表認同：「Edan嘅觀點代表我嘅立場。（唔夠膽騷？）就算我夠膽，都怕嚇破大家個膽！」

講到今次開騷只有半數成員，問到另外6位兄弟可會呷醋和不開心？AK坦言不會，更預告其他成員屆時會現身做觀眾撐場，是他們最大強心針及後盾。再話有網民指MIRROR現猶如分拆成「紅啲」、「唔紅」兩組，AK再話：「我哋6個開到騷都係因為我哋係MIRROR，咁之前5月已經一齊開完騷。（有Rapper話你哋靠樣，你哋6個就係靚樣組？）首先多謝佢嘅讚美⋯」Edan即爆笑插嘴：「有我同Jer就唔係靚樣組！」有否對被「𠝹開」兩組而不開心？姜濤搶答：「冇人可以𠝹開我哋！」AK補充MIRROR 12子是心連結，即使12月頭開騷，大家都會互相比意見，甚至會綵排探班。

另外，有傳Edan及Anson Lo之後會孖影后毛舜筠開戲，Edan指未收到正式通知，希望可以參演，再講到《i.SWIM》疑要就他的檔期而停拍，他解釋不是，只是因為場地問題：「佢哋再搵個靚啲、露天嘅游泳池，停一停都好，我可以拍MV同整歌。（之後劇同電影一齊拍？）應該唔會。（怕同時拍變姜濤暈低？）唔係，平衡吓都好嘅，好難兩邊演，咁都辛苦。」