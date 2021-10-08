爆江若琳10年有700萬分帳　林小明鬧手指拗出唔拗入

藝人江若琳（原名江玲）2014年與前經理人公司寰宇爆出合約糾紛，事件擾攘近7年，案件今日（8日）於金鐘高等法院續審。約早上9時15分寰宇老闆林小明抵達法院，而江若琳與丈夫蕭唯展（前名蕭潤邦）於早上9時半抵達，二人大方手拖手拍照並對現場記者説「辛苦晒！」後步入法院。

今日主要就合約年期和分帳比例問題爭辯，林小明表示江若琳由頭到尾都知道合約年期是15年，因為所有新人都是簽約15年，他提到如果江若琳離開娛樂圈，便不會追究她欠公司的債務。辯方大律師問到有關江若琳拍戲的片酬，林小明表示每部不同：「最後一部內地劇集有160萬人民幣（約193萬港元）片酬。」

講到2014年於友人生日飯上發生過不愉快事件，林小明認為是江若琳與外人串謀，因之前江若琳曾表示不想與黃柏高（Paco）出歌，但生日飯上江若琳卻對出歌表示有興趣，席間有人發生爭執，玻璃杯跌落地，林小明鬧江若琳「手指拗出唔拗入」不滿外人干涉公司內部事。

辯方大律師亦提到林小明其後多次在傳媒面對講江若琳「貪錢」和「反骨」，林小明表示：「我冇錯，我講事實。」江林小明覺得江若琳大使，並突然自爆昨晚（7日）向其中一位證人八卦，獲悉江若琳過去10年有約700萬分帳，但被法官質欵他不能接觸證人。

江若琳夫婦在庭內聽審，丈夫蕭唯展有攬着江若琳以示支持。因天雨關係，案件延期至下周一（11日）續審，法官並再三提醒林小明不能再與證人接觸。

案件編號：HCA 1225/2014