質疑文凱婷點解要唱歌？王梓軒咁解釋

《聲夢傳奇》其中6位學員文凱婷（Aeren）、何晉樂（Rock）、林君蓮（蓮姐）、張馳豪（Aska）、林智樂（Felix）和孫漢霖（火雞），以及特別嘉賓無伴奏合唱團VSing，上無綫音樂節目《演鬥聽》分成兩組進行Battle。身為主持兼隊長的王梓軒，大讚同組的聲夢成員，又說今次請到Aeren上來，可以趁機澄清誤解：「之前我上《聲夢傳奇》做評判時剛好要評Aeren，但我嘅評語經過剪輯之後得番一句『Why are you singing？』，當時有唔少網民誤會我質疑佢『點解仲要出嚟唱歌』，其實我係想佢搵番同歌曲嘅共鳴，而今次呢班學員上嚟，我好希望展示到畀觀眾睇佢哋有好多可塑性！」

Aeren即回應：「我知梓軒係為我好！好開心個節目令我哋發掘到自己嘅潛力！同時亦容許我哋NG，發現錯少少唔緊要，呢啲就係Freestyle，即興嘅氣氛真係好好。」Aska亦說：「上《演鬥聽》同之前比賽嘅形式唔同，比賽壓力比較大，呢個就氣氛唔同，好玩啲。」

最難「Remote你點唱」

而另一組落敗的Rock就坦言心情複雜：「因為第一次玩重創作嘅節目，真係有難度，我識填詞，所以嗰Part會舒服啲，蓮姐就曲多啲，今次係個新體驗，我已經問幾時可以再見，我哋喺比賽入面有少少溫室，因為我哋淨係唱，創作好少涉及，依家開始訓練吓，加上現場應對、即興，學到好多嘢。」他又認為最難是「Remote你點唱」的環節：「大家個Tone唔同，我好易受人影響，我好自我中心，要自己唱晒，哈哈。」