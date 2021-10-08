全新飲料　應節又好飲

月底就是Halloween，好多人都開始準備衣飾及派對，有品牌就推出搞鬼飲料及派對用瓶裝雞尾酒及新罐裝酒精飲料，亦有連鎖飲品店及咖啡店推出新品，為大家帶來無酒精及有酒精的精彩滋味。

無酒精飲料

辣辣檸檬茶

要數香港人至愛飲料之一，非檸檬茶莫屬，而維他招牌飲料之一的VLT更對年輕一輩而言，熟悉不過。品牌近來搞作多多，繼早前推出了Sparkling VLT（氣泡檸檬茶）後，最近又推出期間限定的Spicy VLT（魔辣檸檬茶），基底都同樣是紅茶檸檬，但配以斷魂椒口味，既搞鬼，仲啱晒調混雞尾酒呢！此外，為了配合萬聖節的玩味氣氛，品牌更特別舉行兩項好玩着數活動，包括「限量版VLT魔辣‧骰大抽獎」及「魔辣小隊出沒注意」，前者於即日至10月20日期間舉行，於指定便利店選購兩件VLT產品（當中包括一支魔辣檸檬茶），WhatsApp單劇參加抽獎，即有機會獲得「限量版VLT魔辣‧骰」（名額60位）；後者則由10月16及17日、23及24日進行，連續兩個星期六及日選購VLT產品滿HK$30（當中包括一支魔辣檸檬茶），憑電子發票到快閃熱點，即可先到先得「限量版VLT 魔辣‧骰」一份（每日名額60位）。

薄荷加朱加力

朱古力是不少人的Comfort Food，而用朱古力調製的飲料自己大受歡迎。Pacific Coffee最近就推出了朱古力加薄荷飲品，分別是薄荷朱古力咖啡及薄荷朱古力。前者用上香濃馥郁的朱古力混合幼滑牛奶和清涼薄荷糖漿，帶來豐富和諧的味道層次，還有冷熱兩種添！而後者則用上農地直送的18/25歐圖拉咖啡作基底，混合冰涼的薄荷糖漿與濃郁朱古力，甜而不膩，而咖啡豆當中的香烘果仁及焦糖口味亦完美地襯托出可可的甜潤滋味，面層還有豐富輕軟的忌廉以及脆脆的朱古力麥片球，多重口感，驚喜又令人回味。

本地茶飲創意演繹

有無想過，當經典涼茶及港式奶茶遇上台式清新茶飲會係咩味道呢？答案是，原來幾夾個喎！本地品牌鴻福堂首次與台灣人氣茶飲品牌「鮮茶道」聯乘、由即日起至10月31日於指定分店推出3款新鮮即調的期間限定特飲，包括港式奶茶沙冰配夏枯草仙草凍、夏枯草仙草凍凍奶茶特飲，以及竹蔗茅根茉莉綠茶配蘆薈特飲。奶茶迷必試由濃郁港式奶茶沙冰配上香滑的夏枯草仙草凍，炮製的港式奶茶沙冰配夏枯草仙草凍特飲，口感層次豐富。推廣期內於鮮茶道選購買期間限定特飲，即享第2杯半價。

低酒精飲料

伏特加罐裝爽感

香港即飲酒精飲品品牌ONLY Beverages早前宣有推出全新ONLY Vodka Soda，帶來首款零糖、零碳水化合物的天然風味優質罐裝伏特加梳打，罐身採用時尚簡約的啞白色設計。新品混合梳打水、天然香料及經5次蒸餾的伏特加，加上酒精濃度為4.5%及80卡路里，較普通罐裝啤酒少一半，不含任何人造香料、防腐劑或人工甜味劑，風味天然純粹。新品有兩款口味，分別是大溪地青檸味Tahitian Lime及柚子薑味Yuzu Ginger，口味清爽宜人。

氈酒瓶裝雞尾酒

標榜100%香港手工製作的瓶裝雞尾酒品牌Ping，其出品均由專業調酒師調製，品牌最近就推出全新系列雞尾酒POPPing，「POPPing」指Pop+Ping，系列有水蜜桃雞尾酒POPPing Peach及金桔檸檬雞尾酒POPPing Calamansi兩種口味；前者選韓國產水蜜桃及英國黑茶及氈酒等調製，後者則用馬來西亞柑桔及檸檬加氈酒等調製，酸甜平衡。新系列一套6支，每種口味各大瓶，配上色彩豐富的包裝，是派對歡聚之選；就算是獨酌亦令人歡愉。