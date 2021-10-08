馮盈盈賣宋代純金波波　開拓副業殺出血路

藝人馮盈盈下午（8日）出席藝術博覽會活動，向大家介紹由她設計的首飾，好友陸浩明及前港姐陳楨怡亦有到場支持，問她為何會設計首飾，盈盈説：「自己一向有戴水晶習慣，近來因為疫情大家都好多唔開心同焦慮，水晶有安撫情緒平和心靈嘅作用，所以希望將呢樣嘢推廣出去。（第一次設計首飾？）係呀，設計咗3款水晶手鏈，個名好特別好關我事㗎，叫『晶凝系列』，第一次設計首飾同第一次參展，好開心仲有朋友嚟撐場添。」

問到首飾特別之處，她指其中一款乃獨一無二：「3款總共做咗25條，但其中一款係加入咗我收藏多年、宋代嘅純金波波，所以只係得一條，而且仲加入咗新科技元素，用以太幣以拍賣形式畀大家競投，暫時叫價去到3.2個以太幣（約9萬港元），依家先知搞展覽嘅工作量原來咁大，因為訪客會有唔同問題，例如水晶嘅資料，甚至係文化背景嘅問題都有，仲要用埋兩文三語，尋日第一日展出，喺會場企足7個鐘。」她坦言想在演藝事業以外嘗試開拓另一條出路作副業，如設計首飾甚至創業之類。

陳楨怡對好友首次參展既高興又羨慕，她說：「好多謝盈盈邀請我嚟，睇到佢嘅成品好開心，其實我一路都好想有自己嘅展覽，細細個已經夢想搞畫展。」