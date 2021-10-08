七仙羽自讚生得嬌小可愛　被老外誤認日本妹搭訕

風水師七仙羽（七師傅）、馮允謙及Angelababy同門師妹譚旻萱（Mandy）為日本服裝品牌拍攝造型照。七師傅首次踩過界做時尚潮人，就將「師傅愛你」的正能量融入時裝，拍攝時自創不少「仙氣」甫士。走遍世界各地的她原來與不少香港人一樣，都視日本為家鄉，又自爆關於日本故事的艷遇：「因為生得嬌小可愛，多次畀外國人誤會係日本妹，被人讚生得靚同讚Kawaii，但有次喺克羅地亞旅行時，由於我皮膚較黑，亦有外國人搭訕，以為我嚟自涉谷不過自己一向對口多多嘅男仔冇乜興趣。」

她亦謂因疫情關係已有多年未返過「家鄉」，希望疫情過後可以與外籍男友到京都旅行，最希望與男友穿京都和服在滿天秋葉下影相留念。她又愛品牌的數字設計，因與她的玄學術數甚有共鳴：「呢排多咗唔少幕前工作，又拍葉念琛電影，同為開電視拍靈異節目，所以要買唔少新衫，我會揀啲旺自己嘅顏色同有數字嘅設計，希望旺氣持續，同預算6位數字置裝費。」

而馮允謙則透露已有兩年多未去過日本：「以前會經常同朋友計劃去日本，例如去行山同露營，呢個月就諗起係睇紅葉嘅季節，依家同朋友都不時講笑，惟有食多啲日本菜，着日本時裝品牌嚟止咳。」他又希望全球疫情好轉，大家可以再去旅行，笑言：「我已儲好『子彈』，希望下年可以去到日本睇紅葉。」而Mandy就笑言穿了品牌服飾已當到過日本，她近月亦與師弟ANSONBEAN一樣對運動着迷，自言目標要狂做運動減肥。