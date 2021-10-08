亞洲電影大獎︱李麗珍失落女配　劉浩存奪最佳新演員

《第15屆亞洲電影大獎》頒獎禮今晚（8日）於韓國釜山舉行，「最佳新演員」一獎，由內地演員兼新一代「謀女郎」劉浩存，憑張藝謀執導的電影《一秒鐘》，撼贏台灣代表《無聲》陳妍霏、以及韓國電影《獨自生活的人們》孔昇延。沒有親到現場領獎的劉浩存，透過視像談得獎感受：「非常榮幸能夠得到這個獎，感謝導演張藝謀以及台前幕後工作人員，《一秒鐘》是我的第一部作品，令我感受到電影藝術的魅力，這部電影在我心中埋下了一個熱愛的種子，我也會不斷努力，和我的種子一起向陽成長，謝謝大家。」至於「最佳新導演」一獎，由韓國電影《收屍人》的洪宜廷奪得，「最佳音響」獎項則是香港電影《智齒》的諾帕瓦特里基特王奪得，他透過視像感謝該片導演鄭保瑞。

另外，女星李麗珍憑電影《濁水漂流》角逐「最佳女配角」，最終未能獲獎，由日本女星蒔田彩珠憑電影《晨曦將至》奪得，她透過視像談感受：「多謝晒，我冇諗到得獎，所以都冇準備點講，套戲係兩年前推出，好開心大家可以睇到部戲，希望世界各地嘅人都可以欣賞套戲。」

至於另一香港代表謝君豪，亦憑《濁水漂流》入圍「最佳男配角」，但同樣「戰敗」，該獎項由韓星金玄彬憑電影《無聲》奪得。親到現場領獎的金玄彬說：「我冇諗到可以得獎，想多謝上帝，相信我嘅導演，所有製作團隊，經理人同我父母，我得獎啦，多謝！」