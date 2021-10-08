【美女饕廚】中環新西餐廳篇

今次為大家介紹一家位於中環的新西餐廳，是由米芝蓮法籍行政總廚Nicolas Boutin及主廚Eric Taluy主理，這裏的菜譜是傳統巴黎美食，而餐廳裝潢流露古典風格，優雅內飾，高高的天花板和掛上多款動物藝術畫肖像，可以邊吃邊欣賞。侍應用心介紹餐廳四周環境，有酒吧角落，另外亦可選擇戶外用餐。

先來自家製麵包，有點美中不足，面包不夠暖，但勝在鬆軟香口搭夠。頭盤是中拖羅，顏色呈粉紅，富天然魚油脂的甘香，入口慢慢溶化。

之後是法國新鮮野菌配紫薯丸，野菌的泥土芳香與紫薯的甜味不論在視覺或味覺上都形成了鮮明的對比，加上帕爾馬芝士（Parmesan Cheese）泡泡，這菜式不但讓人看得開心，吃起來平衡性極佳。

再來是來自新西蘭南極深海海蜇蝦，煮至3成熟，帶刺身口感，肉質鮮嫩，幼滑細緻富彈性，配上簡單的椰菜花和茴香醬汁更能凸顯蝦的甜香，加入新鮮果仁來增加口感層次。

主菜是山雞，體積比普通雞小一點，味道介乎於雞肉和野雞之間，只有輕微的野味味，因為脂肪偏低，口感較紮實帶韌性，咬下去飽滿多汁，配上新鮮脆口的油桃，酸酸甜甜，清爽不膩。

最後是甜品，用新鮮梨作主題，風味細膩，加上脆餅和梨雪糕一起吃，並帶有絲絲的涼快感，甘潤清甜。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）