亞洲電影大獎︱劉亞仁撼贏林家棟第4度奪影帝

《第15屆亞洲電影大獎》今晚（8日）於韓國釜山舉行，憑電影《收屍人》角逐影帝的韓星劉亞仁，眾望所歸，今晚撼低《東京蒼穹下》的役所廣司以及《智齒》的林家棟等，奪得「最佳男主角」殊榮。劉亞仁堪稱是「劉四帝」，因他之前已在《青龍電影獎》、《百想藝術大賞》及《第30屆釜日電影獎》橫掃影帝獎項後，今次第四度封帝。

劉亞仁奪奬時心情興奮，上台致詞期間，更一度感觸語塞：「我好開心可以得到呢個獎...我要多謝導演洪意晶，我可能冇機會逐一同現場嘅人打招呼，但我會繼續做好演員本分，我好感恩得到呢個獎，會盡力做到最好。」

影后獎項，則由日本女星蒼井優憑日本電影《間諜之妻》奪得，因她正拍攝新片，由導演黑澤清代為領獎及致詞，他指蒼井優在日本獲過很多獎項，但他希望不只是日本，而是全世界都認識她的名字。而「最佳電影」則由日本電影《間諜之妻》奪得。

內地名導張藝謀憑電影《一秒鐘》奪得「最佳導演」，他透過視頻感謝大會頒發該獎項給他：「非常謝謝亞洲電影大獎的評委們把這個獎給我，很感謝。拍電影拍了幾十年了，這部電影對我來說有特殊的意義，很像是我寫給電影的一封情書。我們知道膠片快被歷史淘汰了，但我們過去看電影的那些細節，我自己青春時代的記憶，在那個艱苦的年代，把它還原成一部電影，是我給電影的一封情書。謝謝評委們，我們都熱愛電影，電影永遠是我們的夢想。」

韓星李炳憲奪得「卓越亞洲電影人大獎」，他上台領獎時說：「最近所有人都講緊《魷魚遊戲》，我之前去咗美國，我估唔到嗰度啲人都講緊呢個話題，呢樣嘢顯示到韓劇嘅潛力，韓劇係有特別嘅力量。我哋以為個劇好韓國化，但原來世界各地嘅觀眾，都會被呢個故事打動，亞洲嘅電視劇可以連結到全世界，即使我哋講唔同嘅語言，我哋都可以打破隔膜，我感到好驕傲。希望釜山電影節可以用原本方式舉行番，我想下年可以親身見到觀眾同多謝粉絲。」

內地電影《懸崖之上》剪接師李永一奪得「最佳剪接」，他透過視像受訪，直言奪獎令他大感意外，並且多謝該片導演張藝謀，他說：「沒有他的幫助及指導，沒有今天的我，這是我人生第一個奬盃，很多謝大家對我的幫助及支持。」

「最佳美術指導」由麥國強憑香港電影《智齒》奪得，他因工作未能接受視頻訪問，改由監製黃栢高代領，並透過視像表示：「感謝另一位監製葉偉信，同埋祝大家平安、安穩。」

「最佳造型設計」由Koketsu Haruki憑《間諜之妻》奪得，「最佳攝影」則是由Masoud Amini Tirani憑伊朗電影《命運荒原》勝出。而「最佳視覺效果」則由內地電影《八佰》的武彥然、Tim Crosbie奪得。