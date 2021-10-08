譚玉瑛重現「烏卒卒」　朱茵清純Look驚為天人

無綫兒童節目一直陪伴每一位香港人成長，成為不同年代小朋友放學後最期待的電視節目。為召喚大家美好的童年集體回憶、無綫上周日推出全新綜藝節目《童你一起長大了》，並由資深兒童節目主持譚玉瑛和黎芷珊擔任主持，首集節目播出後叫好又叫座，無論是周星馳、龍炳基的昔日點滴，或是譚玉瑛的陳年珍貴水着Look，均引起一定程度回響。

將於周日（10日）晚八點半翡翠台播出的第2集節目，將以「童路同行」為主題，主要為觀眾盤點歷年兒童節目中的經典角色，其中「麥偵探」、「殭屍孫女」、「烏卒卒」、「四眼鼠」及「妹妹」更「神還原」現身。5人之中，以譚玉瑛姐姐90年代的「烏卒卒」Look最令人眼前一亮，縱然相隔了30年，從譚玉瑛臉上依然看不出明顯的歲月痕迹；至於已淡出幕前超過20年的張沅薇，是次難得重現螢幕的她依然省鏡，皮膚更是相當白滑。

是集亮點落在《閃電傳真機》年代的兒童節目主持朱茵身上；雖然未能親身現身錄影廠，但重情的朱茵仍透過拍片向觀眾及昔日拍檔問好，並以逆齡孖辮Look亮相，相當吸睛！當年夥拍麥長青（麥包）創造無數經典角色的朱茵，大讚麥包「暖男」：「我當佢好好朋友架！佢有時好似大哥哥，有時好似同輩，又會當我小朋友咁氹。」談到朱茵，一眾昔日主持均讚不絕口，大家異口同聲表示當年仍為演藝學院學生的朱茵，首度現身時全場「驚為天人」，個個都讚靚，但麥包卻唱反調謂：「我唔會用靚形容佢！我會用活潑同開朗形容。」另譚玉瑛爆朱茵當年成日問幾點收工，並謂朱茵會趕回家吃飯，相當乖女。