最強輕熟女　爭奪一姐大戰

以前日本AV界以青春女優為主力，拍幾年之後未夠30歲就會退下火線，由新一批後生女接力，但係家陣就唔同晒，好多AV女優歷練多年依然瞓身演出，好似AV廠Ideapocket有兩位年過30歲嘅猛將撐起半邊天，就係天海翼同希島愛里，今日佢哋嚟個比併，睇吓邊個實力更強，成為I廠一姐喇！

親切大姐姐

日本AV廠Ideapocket以時尚美女為主，有混血美人Rio、巨乳甜心希美真由同希崎謝茜嘉等，而桃乃木香奈、櫻空桃、明里紬、加美杏奈亦漸漸冒起，不過唔代表舊人企唔住腳，好似效力I廠足足12年嘅天海翼，人氣依然強勁，繼續發光發熱。今年33歲嘅佢，個樣仲靚過初出道嗰陣，身材亦比以前更加豐滿，上圍一對E奶睇頭十足，加埋美貌迷人及一雙明亮大眼睛，深深吸引住AV迷。

翼妹嘅戲路相當廣，扮演被玩弄嘅角色時，表情夠肉緊，叫聲夠慘烈，而扮癡女時又夠晒淫邪，行為更係令人可怕，誓要將男優玩到清倉為止。最吸引嘅係佢扮演親切大姐姐角色，散發出成熟又溫柔嘅韻味，肢體動作不徐不疾，將大姐姐色誘男人嘅姣味完全表現晒出嚟，真係嗒落有味！

天海翼

年齡：33歲

身高：5呎3吋

三圍：34E-24-35

纖巧蜘蛛精

今年32歲嘅希島愛里，以前好多人都覺得佢又黑又瘦又殘，但係隨住年紀增長，反而愈來愈靚，肌膚相當滑溜，不過佢嘅毛髮依然咁濃密，如果阿妹想為AV迷帶來新鮮感，不妨嚟個白板誘惑，必定引起極大回響。愛里係AV界出名嘅瘦削美人，雖然屬於微乳一族，但係勝在筋骨夠柔軟，擺姿勢特別有曲線有弧度，非常養眼！

入行前，佢做過美容師，後來加入藝能界，成為惠比壽麝香葡萄其中一位成員，由於成員多數都係AV女優，可能就係咁，喺耳濡目染之下，2013年下海拍AV，不過佢冇放棄唱歌，現時亦經常登台獻唱，仲彈埋結他添！講番AV演出，除咗演技出眾，床技亦出色，尤其係玩騎乘位特別靈活快速，仲有肉搏嘅時候雙腿會夾住男優條腰，同時雙手攬實對方，玩得激烈時仲會雙手扯實張床單，絕對係床上蜘蛛精呀！

希島愛里

年齡：32歲

身高：5呎2吋

三圍：33B-23-34

第1回合

鬥美貌

天海翼雖然已年過30歲，但係面上一啲歲月痕迹都冇，笑起上嚟仲帶幾分少女可愛味添！至於希島愛里氣質綺麗迷人，舉手投足都散發出女人味，兩者可謂各有美態，今個回合難分勝負。

第2回合

鬥床技

天海翼喺AV界縱橫多年，一身床技已經爐火純青，但係論肢體動作嘅靈活度，始終都不及希島愛里，原因佢體態纖瘦，床上動作真係靈活又俐落，令人睇到興奮無比。

第3回合

鬥排名

早前日本雜誌《FLASH》舉行2021年上半年AV女優排行榜，由讀者投票選舉最受歡迎100位AV女優，結果希島愛里排名第54位，至於天海翼則排名第45位，明顯排名高過愛里。

打成平手

33歲天海翼逆齡有術，外表仍然咁可愛迷人，而且人氣一直高企。至於希島愛里同樣三張嘢，但係一啲老態都冇，雙眼仲好精靈，兩人不論係演技同床技都表現出色，亦各具魅力，所以今次真係平分秋色，打和啦！