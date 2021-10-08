慾火攻心　愈玩愈興奮

男人有慾望，女人都會有，所以咪以為慾火高漲時，只有男人想曳曳，女人㷫起上嚟可以玩得仲勁呀！想知有幾勁嘅話，就要睇吓今次為大家帶嚟嘅3套作品，保證令你大開眼界！

舒筋活絡

攰嘅時候按摩可消除疲勞，只係點解按摩會按出慾火？咁就要睇吓呢套由Porn Pros推出嘅《Massage Creep #30》，睇片名就知主題跟按摩有關，由Lulu Chu、Alina Lopez、Allie Addison等靚樣有身材嘅脫星演出，故事講呢班索女日做夜做，搞到身體疲勞，於是去按摩諗住鬆一鬆，點知唔按由自可，一按就按出慾火，加上型男按摩師唔單止結實肌肉，仲有粗壯兵器，令佢哋嘅慾火一發不可收拾。但係索女要有矜持，唔知點開口求愛，卻估唔到男方竟然採取主動，繼而展開連開大戰，果然係一貫四仔嘅劇情呀！

意圖不軌

心儀對象突然約你去僻靜無人嘅地方，你覺得佢會有乜嘢企圖？呢套由Reality Kings製作嘅《Dirty Intentions #12》，當中脫星嘅意圖就好明顯，就係想搵個僻靜嘅地方曳曳！由Abella Danger、Ginebra Bellucci、Megan Rain等5位脫星演出，咪以為係一般野戰咁簡單，事關仲會有室內場景，包括艷舞俱樂部、辦公室、健身室等，而每個脫星為配合身處嘅場景，都會換上唔同嘅服裝，等四仔迷睇得更有投入感之餘，亦令情慾場面更加豐富，其中最有睇頭嘅，莫過於Ginebra Bellucci一段喺公園同男優偷歡，真係好刺激！

逆向兜搭

鹹濕佬揸車兜搭索女去曳曳，呢種劇情相信唔少四仔迷都睇過，只係呢套由Pleasure Productions炮製嘅《Picked Up Off The Street》，角色卻係調轉，由囡囡星喺街上兜搭男司機開戰，搵嚟Jeanie Marie Sullivan、Jessica Valentino、Esperanza Diaz等脫星演出，片廠聲稱以呢種逆向兜搭嘅方式，為四仔迷帶嚟新鮮嘅體驗，加上全程跟拍手法，令人睇得更投入。當中以Jeanie Marie Sullivan嘅表現最吸睛，事關被喻為「性愛體位百科全書」嘅佢，任何體位都咁熟練，加上激烈嘅床上反應，夠晒官能享受！

碟評

今次介紹嘅3套作品，當中嘅脫星相當火辣，慾火更係一觸即發，本人認為以情慾按摩為主題嘅《Massage Creep #30》最精彩，事關脫星全身搽上按摩油令立立又滑溜，令人邪念大爆發。如果想睇豐富嘅情慾場景，《Dirty Intentions #12》一定係首選，加上一眾脫星誘人嘅演出，絕對係上佳嘅官能享受。講到最令人印象深刻嘅，非《Picked Up Off The Street》莫屬，事關索女反過嚟對男司機出手，呢種劇情真係好少有呀！