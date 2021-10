慾火攻心　愈玩愈興奮

男人有慾望,女人都會有,所以咪以為慾火高漲時,只有男人想曳曳,女人㷫起上嚟可以玩得仲勁呀!想知有幾勁嘅話,就要睇吓今次為大家帶嚟嘅3套作品,保證令你大開眼界!

舒筋活絡

攰嘅時候按摩可消除疲勞,只係點解按摩會按出慾火?咁就要睇吓呢套由Porn Pros推出嘅《Massage Creep #30》,睇片名就知主題跟按摩有關,由Lulu Chu、Alina Lopez、Allie Addison等靚樣有身材嘅脫星演出,故事講呢班索女日做夜做,搞到身體疲勞,於是去按摩諗住鬆一鬆,點知唔按由自可,一按就按出慾火,加上型男按摩師唔單止結實肌肉,仲有粗壯兵器,令佢哋嘅慾火一發不可收拾。但係索女要有矜持,唔知點開口求愛,卻估唔到男方竟然採取主動,繼而展開連開大戰,果然係一貫四仔嘅劇情呀!

意圖不軌

心儀對象突然約你去僻靜無人嘅地方,你覺得佢會有乜嘢企圖?呢套由Reality Kings製作嘅《Dirty Intentions #12》,當中脫星嘅意圖就好明顯,就係想搵個僻靜嘅地方曳曳!由Abella Danger、Ginebra Bellucci、Megan Rain等5位脫星演出,咪以為係一般野戰咁簡單,事關仲會有室內場景,包括艷舞俱樂部、辦公室、健身室等,而每個脫星為配合身處嘅場景,都會換上唔同嘅服裝,等四仔迷睇得更有投入感之餘,亦令情慾場面更加豐富,其中最有睇頭嘅,莫過於Ginebra Bellucci一段喺公園同男優偷歡,真係好刺激!

逆向兜搭

鹹濕佬揸車兜搭索女去曳曳,呢種劇情相信唔少四仔迷都睇過,只係呢套由Pleasure Productions炮製嘅《Picked Up Off The Street》,角色卻係調轉,由囡囡星喺街上兜搭男司機開戰,搵嚟Jeanie Marie Sullivan、Jessica Valentino、Esperanza Diaz等脫星演出,片廠聲稱以呢種逆向兜搭嘅方式,為四仔迷帶嚟新鮮嘅體驗,加上全程跟拍手法,令人睇得更投入。當中以Jeanie Marie Sullivan嘅表現最吸睛,事關被喻為「性愛體位百科全書」嘅佢,任何體位都咁熟練,加上激烈嘅床上反應,夠晒官能享受!

碟評

今次介紹嘅3套作品,當中嘅脫星相當火辣,慾火更係一觸即發,本人認為以情慾按摩為主題嘅《Massage Creep #30》最精彩,事關脫星全身搽上按摩油令立立又滑溜,令人邪念大爆發。如果想睇豐富嘅情慾場景,《Dirty Intentions #12》一定係首選,加上一眾脫星誘人嘅演出,絕對係上佳嘅官能享受。講到最令人印象深刻嘅,非《Picked Up Off The Street》莫屬,事關索女反過嚟對男司機出手,呢種劇情真係好少有呀!