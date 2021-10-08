台版三上悠亞︱林莎被攬惹公憤　粉絲嗌放人

台灣網紅林莎人氣旺盛，D Cup身材所向披靡， 被封為「台版三上悠亞」當之無愧，可謂誰與爭「峰」？其社交平台是不少男士每日必到之地，令她的粉絲人數高達82萬，相當厲害。

台灣火辣網紅林莎名氣十足，擁有D Cup魔鬼身材，加上清純氣質的天使臉孔，甫出道便被封為「無害女」、「國民初戀」，以及有粉絲稱她為「台版三上悠亞」，可見她的受歡迎程度；她又不時獲邀亮相台灣人氣節目《國光幫幫忙》、《綜藝大集合》、《星光歡樂城》等節目，令人氣持續上揚。

不少男士喜歡流連林莎的社交平台，粉絲人數多達82 萬，而她亦毫不吝嗇，經常上載高貴、樂而不淫的健康唯美照滿足廣大粉絲。她的豐滿上圍和A4纖腰，配上白皙皮膚和迷人鎖骨，令網民充滿想像空間，怦然心動。

小鐘否認曖昧

之所以能夠一炮而紅，全憑台灣藝人鐘昀呈在社交平台上載一張擁林莎入懷的相片，網民直呼「放開那女孩」，全城起底令她知名度急升。其實2人只是配合節目而組成的CP，不過小鐘坦言對方是自己的理想型女友，大讚她樣貌出眾，但彼此僅是同事關係，一點曖昧感情都沒有。

姓名：林莎

暱稱：「台版三上悠亞」

體重：43kg

三圍：32D、23、34

生日：1992/08/21

學歷：正修科技大學企業管理系