《拳王》成台慶劇　張振朗被加持衝擊視帝

每年無綫的台慶劇都備受矚目，而今年台慶劇已有定案，除了本月18日首播的《星空下的仁醫》及《換命真相》外，緊接播出的兩套台慶劇，分別是胡鴻鈞及何依婷擔演的《十月初五的月光》，以及黎耀祥、張振朗及姚子羚主演的《拳王》。

張振朗在今年年初已表示想《拳王》快些播出，當他知道此劇成為台慶劇後相當開心，劇中飾演拳手的他接受東網訪問時說：「因為擺咗好多心機落去，淨係身形上，都用咗一年時間去操，多謝監製陳耀全同一班編劇，因為個劇本好好，今次我亦遇到好多好對手，接到呢套劇好幸運。」振朗今年入行剛剛十年，坦言希望有個新形象給大家：「呢個角色同以往嘅好唔同，係一個新挑戰，劇中角色自己非常鍾意，呢套劇真係唔容易，打拳戲係超級難演！」

振朗不諱言此劇是入行以來最辛苦的一部，拍到最後一日時，更忍不住喊了出來：「因為要keep住身形，角色好沉重，好艱難，但又好開心，因為突破咗一啲嘢。（有冇信心攞視帝？）隨緣啦！上年攞咗『我最喜愛電視男角色』已經好意外，觀眾鍾意個劇就心滿意足。（睇好黎耀祥再攞視帝？）我梗係撐祥哥啦！佢個角色好犀利，57歲都搞到個身形咁fit，好厲害，所以我都係會撐祥哥！」

另外，何依婷首次成為台慶劇女主角，接受東網訪問時說十分開心：「我自己好期待，因為台前幕後都花咗好多努力，當然拍嗰陣冇覺瞓會覺得好辛苦，但齊心合力做好成件事係好開心，辛苦啲都值得！」問到有否信心奪「視后」時，她說：「獎項我真係冇諗，只希望觀眾鍾意套劇，帶到新鮮感畀大家。上年自己首度喺台慶頒獎禮獲提名，今年都係隨緣，冇諗咁多，拍到同埋掌握到好角色，係一件好開心嘅事，『君好』呢個角色好有挑戰性，一人演三個角色，情緒上亦好多變化，希望出街時反應好！」