【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月初四庚寅木定日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：安床、會友、納畜

忌：祭祀、結網、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

遇到問題須馬上解決，切勿只顧住責怪別人。

金牛座

心態要保持正面，不要輕易被周邊的人影響。

雙子座

對自己有多點自信，對異性也有多點吸引力。

巨蟹座

財運較差，投資陷入僵局，讓你無奈又無助。

獅子座

多跟不同的人互動，能夠給自己添加正能量。

處女座

同時間要處理多項事情，頂住壓力就冇問題。

天秤座

善用空閒時間出外散心，有助收獲好心情。

天蠍座

別讓自己成為時間奴隸，趁周末放個假吧！

人馬座

工作上無法交出滿意成績，內心感到慚愧。

山羊座

心情鬱悶，趁周末吃喝玩樂，或可帶來改變。

水瓶座

很多事要靠自己處理，人緣再好也幫不上忙。

雙魚座

沒有心情與人打交道，建議留在家好好休息。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）兔 財運旺

（跌）龍 是非多

鼠

判斷力弱，凡事要三思，盡量不要外出。

牛

人緣良好，易獲同事支持，受上司器重。

虎

社交應酬適可而止，不能犧牲休息時間。

兔

開拓財源的吉日，與人合作投資更有利。

龍

處理人際關係要謹慎，行事作風勿高調。

蛇

偏財運佳，易收到獎金禮物，驚喜萬分。

馬

情緒高度緊張，易捕風捉影、心神不寧。

羊

心情靚，趁周末陪家人一起郊遊野餐吧！

猴

是日沖煞，心神被雜務纏擾，提防出錯。

雞

有社交運，能與身邊的人保持友好關係。

狗

事業運旺，只要辛勤工作就有理想回報。

豬

士氣高昂，行動力強，做甚麼都易上手。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

雙子座Vs人馬座

雙子座很喜歡跟人溝通，永遠有不同的話題跟你討論，以智力為主的星座。在風象星座中，雙子座屬於變動派，有很強適應力，腦袋轉數相當快，能同一時間處理幾件事。同樣是變動星座的人馬座，就隸屬於火元素，所以在靈活層面來說，會在於追求意義、行動方向、眼界等等。

這兩個星座都很喜歡表達自己，雙子座能夠單從眼前所看到的事，就加以討論及跟別人交換想法，維持表層關係的連繫性，不用太講究。相反人馬座亦喜歡溝通，但跟他相處的過程裏，他不在乎你在想甚麼似的，因為要跟人馬座連繫，是需要有深度。同樣是變動星座，兩者都有着很高的配合能力，作為他們的朋友，一個有趣及好玩的，能夠保持新鮮感；另一個就會透過探索世界，為身邊的人帶來更多生活智慧。

這兩個星座在黃道十二天宮是對家，代表兩者能夠互補不足、互相學習。既然大家都着重靈活性，要不斷吸收外界的資訊及新刺激，其實都可以很合拍。當雙子座容易流於表面的學習及理解時，一切講求闊度；而人馬座就能夠深入消化知識、概念、甚至不同人的信念，在講求深度的情況下，他們的心智交流絕對可以相輔相成，成為對方成長的動力，讓感覺有向前走。