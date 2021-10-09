亞洲電影大獎︱蒼井優膺影后　劉亞仁4度稱影帝

《第15屆亞洲電影大獎》昨日（8日）於韓國舉行，基於新冠肺炎疫情關係，一眾內地、台灣、日本等入圍者均未有現身，令紅地氈變得星光暗淡，僅得韓星劉亞仁、全鍾瑞等，奪「卓越亞洲電影人大獎」的李炳憲則壓軸現身。大會為安全起見，場內嘉賓座位之間有一段距離。

張藝謀奪「最佳導演」

劉亞仁憑《收屍人》撼贏實力派役所廣司及林家棟，奪影帝寶座，早前他已憑該片橫掃《青龍電影獎》、《百想藝術大賞》及《第30屆釜日電影獎》3個影帝殊榮，賽前他信心十足，穿黑色西裝上陣，單手插褲袋不停揮手。宣布賽果一刻，他笑晒點頭，接過獎座時難掩興奮心情：「好開心可以得到呢個獎，我要多謝導演洪意晶。我冇機會逐一同現場嘅人打招呼，但我會繼續做好演員，好感恩，會盡力做到最好！」

而日本女星蒼井優憑《間諜之妻》封影后，擊敗出爐釜日影后全鍾瑞及金馬影后陳淑芳。由於她忙於拍攝新片，導演黑澤清代蒼井優透過視像致詞，表示會立刻向對方報喜：「蒼井優在日本奪過很多獎，但希望全世界都認識她的名字。」黑澤清亦憑該片奪「最佳電影」，他搞笑說：「如果知道自己會贏，我唔介意親身嚟，接受14日隔離。我依家喺屋企，會同工作團隊、演員分享呢個喜訊。」至於「最佳導演」由《一秒鐘》的內地導演張藝謀奪得，他表示：「拍了幾十年電影，這部電影有特殊意義，是我寫給電影的一封情書，我很熱愛電影，所以會一直拍下去，電影永遠都是我的夢想，謝謝！」

「最佳男配角」由《無聲》的金玄彬揮低香港代表謝君豪奪得。他表示沒想過得獎：「多謝上帝、相信我嘅導演、所有製作團隊、經理人及父母，我得獎喇！」至於林家棟孭飛的《智齒》雖然失落影帝，但該片分別奪「最佳美術指導」及「最佳音響」。

李炳憲為《魷魚》驕傲

至於奪「卓越亞洲電影人大獎」的李炳憲，領獎時大談近日熱爆全球的韓劇《魷魚遊戲》：「之前我喺美國，估唔到嗰度有人講緊《魷》劇，呢樣嘢證明韓劇嘅潛力，佢係有特別力量，我哋以為個劇好韓國化，但原來世界各地觀眾都畀個故事打動，亞洲嘅電視劇係可以連結全世界，即使講唔同語言都可以打破隔膜，我感到好驕傲。」