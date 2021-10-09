野佬開騷︱結他手Wilson求婚成功：阿媽我得咗啦！

樂隊野佬（Yellow！）昨晚（8日）於旺角麥花臣開演唱會，獲練美娟、鄧小巧、Kendy等現身撐場。甫開騷4子帶來《鬼叫我窮牙》、《唔紅有原因》、《上面話OK》等，全場Fans High爆企起身狂歡，期間大會準備兩個巨型氣球，上面印有已移民加拿大的隊員何兆基卡通樣貌，主音小胡笑言：「特別嘉賓『何兆波基』！大家打佢塊面啦！」十分抵死！

小胡坦言已有3年沒有開過演唱會，再感動指今次開騷是歷年以來最多Fans支持：「喺有咁多乜令乜令之下，都入到8成半人，真係好感恩！本身只係入得7成，都諗住照搞嘅，成個籌備時間大約半年，一嚟就想邀請以下第一隊嘉賓。」繼而樂隊THE HERTZ出場合唱《末日快車》。

在第二組嘉賓MC $oho & KidNey出場前，4子突然玩除衫，其中小胡笑說最近興除衫，周圍都見到有好多「雙Anson」（MIRROR成員AK及Anson Lo）的內褲廣告，笑言要學對方除衫露底褲頭，還拗腰扮AK的Pose，不過秒速「笠水」：「唔會咁過份嘅，有自知之明！」已叫全場爆笑！然後再有網紅吳家忻（kayan9896）加入合唱Hit歌《係咁先啦》。

當小胡及結他手Wilson合唱《嫌小姐》時，大螢幕影住Wilson的DJ女友崔潔彤，Wilson突然離座，手持一大束鮮花及戒指現身台下求婚，即引來一陣哄動，對女友笑說：「又係你話要大搞！」再冧爆發表「愛的宣言」，指對方向來低調，但愛就要高調：「多謝你呢幾年照顧我，希望未來嘅日子畀我好好照顧你，我未必畀到最富裕嘅日子你，但希望我可以令你每一日都快樂，I Love You！」隨時做出「指定動作」單膝下跪，成功抱得美人歸！Wilson即時幫女友戴戒指，邊戴邊笑嘲自己手震，最後二人擁抱錫錫大放「閃光彈」，返上台前他再笑說：「最正係我父母喺度，就唔使講多次畀佢哋聽，阿媽我得咗啦！」獲Fans歡呼送上祝福。

唱至《剩低的離開的願可再約定一天再見》的時候，野佬隔空合體，大螢幕播出何兆基彈結他，令Fans相當驚喜！但都不及最後一位嘉賓出現Surprise，野佬前身野仔主音少爺占登場，合唱出《老地方》及《圍圈》，他表示見到野佬成功好開心，續謂下年是野仔成軍20周年，希望可以再於同一地方開騷慶祝！