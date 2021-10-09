【營事檔案】台式地瓜球　健怡小炸物

地瓜球是一種台灣小吃，大多在夜市可以找到，而地瓜就是番薯，道地的做法是將番薯蒸熟後壓成蓉，加入沙糖和番薯粉混合成糰，再搓成一個個小球後下鍋油炸，待地瓜球膨脹即可。傳統的地瓜球是沒有餡料的，在油炸過程中會多次按壓地瓜球，因此成品會是空心的，口感蓬鬆有嚼勁，與農曆新年所吃的煎堆有着異曲同工之彩。

膳食纖維 預防便秘

番薯豐含膳食纖維，有助預防便秘，能夠保持腸道健康。此外，番薯含有類胡蘿蔔素，具有抗氧化功效。類胡蘿蔔素也是身體攝取維他命A的其中一個重要來源，對於維持正常的生長和發育、免疫系統功能、皮膚以及視力都十分有幫助。類胡蘿蔔素常見在橙黃色或紅色蔬果上，例如杧果、紅蘿蔔、南瓜等等。

除了傳統的黃色外，我們更可以使用紫心番薯、橙心番薯、竹炭粉、抹茶粉及火龍果汁等天然色素，做出不同顏色的地瓜球，發揮我們的創意！

【台式地瓜球】

材料：

番薯 150克

番薯粉 45克

羅漢果糖 40克

油 適量

梅粉 適量

做法：

1.番薯去皮切小塊，蒸熟後壓成蓉。

2.番薯蓉加入番薯粉及糖拌勻分成小圓球。

3.每粒地瓜球搽上一些油。

4.放入已預熱160C度的氣炸鍋內炸3分鐘，拿出地瓜球後輕按。

5.重複三次直至金黃色及脹起，倒入梅粉搖勻即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。