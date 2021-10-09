踢走包包面秘訣！何超蓮「瘦面7式」輕鬆變V面

有唔少人都認為女人係用水造嘅，因為特別容易水腫，包包面同雙下巴問題，往往都令人好困擾！賭王三房千金何超蓮就教大家「瘦面7式」，唔單止可以去面腫，仲可以練出V面添！佢認為踢走包包面秘訣，就係每晚臨瞓前做瘦面穴位按摩，只要用正確手勢，就有助皮膚入面嘅淋巴系統有更好嘅運作，有助去除毒素同埋減少浮腫！

何超蓮嘅瘦面按摩，只需要簡單7個步驟，首先挑選適合自己膚質嘅精油，再將精油喺掌心搓至微溫熱，再用掌心按壓面部、同頸部位置，透過熱力將精油滲喺毛孔之中！之後就要對準面部穴位集中按壓，可以按改善血液循環嘅迎香穴、以達到瘦面效果，再喺眼底四白穴按壓，有助去黑眼圈同眼袋，透過穴位按摩疏通經絡嚟改善面色，減淡色斑同去水腫！但係記得喺按摩嗰陣係以手指為整體，以「包覆式」手法，先可以避免過度拉扯令皮膚下垂嘅問題。

最緊要學識「結他手」

要達到修飾面部輪廓線條效果，記得動作要由下往上、由內往外，力度要輕，先以孤型線條往上拉堤按摩，紓緩眼袋，之後由額頭中心往外推，可以紓緩抬頭紋！而佢亦提到要達極致瘦面效果，最緊要係學識「結他手」，就係好似彈結他般用手指尖快速輕拍面部，放鬆面部肌肉同時，又加強皮膚吸收精華成分！最後就係按壓肩頸練成天鵝頸，若頭部前傾、面部同肩頸嘅肌肉會下垂，造成面部鬆弛形成雙下巴，持續用手按壓肩頸避免肌肉下垂，長期Keep住做，可以重現面部輪廓，重拾尖面！

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