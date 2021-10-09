張晉帶傷唱《跳舞街》！黃貫中領軍勇奪團體賽第1名

歌手黃貫中（Paul）參與的內地節目《披荊斬棘的哥哥》，今集來到第4次公演「三萬天演唱會」，四大陣營分別進行單人賽、雙人賽和團體賽，總分第一的隊伍將全員晉級、觀眾喜愛度最低的4位成員則要暫別舞台。

首先由「晉舞團」首領張晉帶領白瀚宇，以經典粵語名曲《跳舞街》出戰雙人賽事，他笑言歌曲勾起那些年的青蔥歲月：「《跳舞街》是八十年代的歌曲，也是一種生活狀態，我在15歲的時候也會跳霹靂舞，也會在街上跟別人Battle（比併）。」雖然張晉在綵排期間扭傷前臂，仍無損正式演出的完美演繹。之後「晉舞團」以從未嘗試過的藝術劇場形式，演繹充滿禪意的《捨離斷》。

憶起故友黃家駒

接着到Paul、歐陽靖（MC Jin）、李承鉉和張淇等人組成的「小水滴聯盟」演出。提到演唱會主題「三萬天」，大約就是人的一生，Paul感性地憶起故友：「黃家駒的離開給我一個比較大的衝擊，那個時候大家都是20幾歲，對人生還沒有甚麼概念。現在我繼續玩以前舊的歌，就是為了令自己離家駒更近一點。」而他們以二次元原創單曲《達拉崩吧》參戰團體賽，但歌詞不乏長而繞口的角色和地方名稱，例如「達拉崩吧斑得貝迪卜多比魯翁」，頓時考起他們。

他們還為歌曲融入史詩式的古典編曲，隊長李承鉉大讚Paul最努力：「Paul哥除了記歌詞，還要每天練鼓，這是他第一次在台上打鼓，付出了非常多的汗水。」最終「小水滴」不但勇奪團體賽第一名，更以累積總分1352成為該集冠軍，全員安全晉級！