《007：生死有時》美國開畫　破邦片優先場票房紀錄

英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）最後一次飾演占士邦的《007：生死有時》（No Time To Die）周四（7日）於美國舉行優先場，大收630萬美元（約4,914萬港元），成為史上邦片最高優先場票房，比6年前的《007：鬼影帝國》（Spectre）高出19%。

丹尼爾日前現身美國清談節目《The Late Late Show》宣傳新片，與名嘴James Corden利用綠幕與道具，旋風式扮嘢重演經典荷里活片場面，包括《侏羅紀公園》（Jurassic Park）、《星球大戰》（Star Wars）與《哈利波特》（Harry Potter）等，於《回到未來》（Back to the Future）與《末路狂花》（Thelma & Louise）環節，更分別請到原裝演員Christopher Lloyd與Geena Davis助陣。

最後丹尼爾自然少不免重現占士邦系列場面，不斷重複著名對白「Bond, James Bond」，當被James Corden搶對白自稱是正牌James時，搞笑扮一拳將對方打走！