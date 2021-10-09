熱爆實境「劇本殺」　萬聖節必玩

無論工作或返學，生活在現今社會好難冇壓力，有冇諗過暫時「逃離」一陣，體驗另一個角色的人生？於中、韓、台等地熱爆的「劇本殺」遊戲殺入香港，不單止桌遊版本，最近更有場地玩埋實境！由場景、道具、服裝全部精心設計，夠晒逼真，配合燈效及聲效，帶來全新的感官刺激，萬聖節就到，不妨去大嚇一餐！

1:1打造真實場景

劇本殺遊戲（LARP，Live-action Role Play Game）起源於19世紀歐美派對遊戲，最初被直譯為「謀殺之謎」，後來沿用之前《三國殺》、《狼人殺》等遊戲的名字，於是被稱為「劇本殺」。遊戲結合角色扮演、懸疑推理和密室逃脫等元素，刺激感倍增。以往玩LARP的場地大多提供桌遊的玩法，線索以卡牌形式展示。位於尖沙咀的「第二人生體驗館」是全港第一個實境LARP遊戲館，以1:1真實打造出劇本中的場景及道具，更配合特別訂製的服裝，再以音樂、燈光及煙霧等特效加強真實感，玩家可以感受到前所未有的「沉浸式互動」體驗。

場地負責人Jonathan及Tommy表示，開設體驗館的目的是希望為香港人解悶。「疫情期間大家都冇得出外旅行，所以想做些有趣的東西，給大家另類娛樂。我們看過一條台灣人玩實境劇本殺的影片，覺得幾好玩，發現原來香港只有卡牌劇本殺的場地，於是想到開設一間實境版本的，就用了1個多月籌備，開了這個場館。」Tommy表示實境場地和卡牌場地的最大分別是實境令玩家代入感較高，證據、聲效、氣味等都令人有如置身其中，如果用卡牌表示，只會寫上「這是臭的氣味」。「當然有些人喜歡想像空間多些，可以選擇玩卡牌。喜歡投入感高些就可選實境場地，各有各好玩。」Jonathan補充。

劇本種類多元化

所有劇本都是原創的，大約3個月轉1次。「我們希望玩家有更多共鳴，所以會加入香港的元素，玩的方式亦較多元化，例如密室解謎、不同場景等。編寫劇本最難是要合邏輯，要找多些人試玩，看看Feedback然後再加以改良。」Jonathan表示。劇本有很多不同類型，包括恐怖本、歡樂本、推理本、愛情本、仙俠本（古代及神話）等，今期就有《盂蘭勝會》之幽浮人間以驚嚇及恐怖情節為主題，仲分為標準版及特恐版，可另加NPC（非玩家控制角色）恐怖程度。另一個劇本《網紅之死》則是較簡單的推理本，適合初次玩的朋友。場館於10月尾及11月頭，會因應萬聖節而推出輕型體驗版劇本殺「罪與判」加鬼屋活動，10月29至31日更計劃會有《恐怖在線》聯乘合作版，主持人潘紹聰會出現隔鄰的市集，喜歡他的朋友不要錯過！

「燒腦」過程找出真相

劇本殺一般進行時間約為3小時，玩家可與朋友或陌生人一起玩，體驗另一種完全不同的人生，藉此衝破生活的枯燥及壓抑的自我，同時拉近與他人之間距離，增強社交能力。玩家首先換上服裝，然後細讀劇本，入面交代了角色的背景、來到目的地的原因等，玩家們在主持人帶領下，演活自己的角色。玩家要各自進入案發現場搜尋線索，之後透過互動、交換線索等，共同揭開故事背後的秘密或找出真兇。由於討論的內容有真有假，玩家要抽絲剝繭，過程相當「燒腦」，既考膽量亦考智慧。Jonathan建議大家找線索時要冷靜，搵得徹底些，不要因太驚而分心。「就好像做人一樣，好事或壞事都總要面對，亦有可能得到或失去一些東西。」