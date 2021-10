粉碎被封殺傳聞！范冰冰成功闖關　高調亮相時裝騷

「范爺」回來了!早前內地瘋傳一份聲稱是官方的「全渠道封殺25位問題藝人」名單,內地女星趙薇排首位並被歸類「政治問題」類別,而在2018年因逃稅而要繳交罰款及補稅逾10億港元的范冰冰,一樣榜上有名,被歸類為「違法亂紀」類別,當外間以為范冰冰的星途會因這份名單更加凍過水之際,昨晚(8日)她以超級VIP身份,在北京出席「北京時裝周」活動,為近年最高調的一次!

內地著名時裝設計師張帥,昨晚舉行《北京時裝周 Zhang Shuai時尚北京之夜 永生花》,大批明星名人爭相到場支持,包括內地女星黃奕、董璇、黃聖依、鍾麗緹及杜淳等,而一張大合照充分顯示范冰冰的地位!相中可見范冰冰和主人家張帥一起站在正中間,盡顯「范爺」氣勢,而其他明星名人則「靠邊站」。范冰冰網晒索照時更留言:「闖關的過程挺好,通透,瀟灑,擁抱我們每個樣子的自己!」並附加三個心心符號。

明顯早前該「問題藝人」名單,對范冰冰未有絲毫影響,她是名單中唯一一個如此高調外,其「闖關」留言,更被網友無限解讀。大批網友當然少不了力讚范冰冰的美艷登場,同時更指她所說的「闖關」,有「關關難過關關過」之意,即是「最後冇事」,范爺依然是范爺!網民留言:「她在哪兒,江湖就在哪兒!」、「說實話,冰冰不當女演員也太浪費資源了!」、「希望你渡過這次難關!」、「這一關快點過去,早點復出呀!」

另外,范冰冰和Penelope Cruz(彭妮露告絲)、Diane Kruger(戴安古格)等女星合演的荷里活電影《The 355》,也於昨日(8日)發布最新預告片,電影將在2022年1月7日於北美公映,但未有公布會否在內地上映。范冰冰在預告片中有多個鏡頭,包括打鬥場面,並有兩句對白:「不要開槍!」、「We put ourselves in danger, so others are not.(我們把自己置於危險中,其他人則不然。)」明顯不是「打醬油」之作,看來范冰冰比趙薇幸運!