粉碎被封殺傳聞！范冰冰成功闖關　高調亮相時裝騷

「范爺」回來了！早前內地瘋傳一份聲稱是官方的「全渠道封殺25位問題藝人」名單，內地女星趙薇排首位並被歸類「政治問題」類別，而在2018年因逃稅而要繳交罰款及補稅逾10億港元的范冰冰，一樣榜上有名，被歸類為「違法亂紀」類別，當外間以為范冰冰的星途會因這份名單更加凍過水之際，昨晚（8日）她以超級VIP身份，在北京出席「北京時裝周」活動，為近年最高調的一次！

內地著名時裝設計師張帥，昨晚舉行《北京時裝周 Zhang Shuai時尚北京之夜 永生花》，大批明星名人爭相到場支持，包括內地女星黃奕、董璇、黃聖依、鍾麗緹及杜淳等，而一張大合照充分顯示范冰冰的地位！相中可見范冰冰和主人家張帥一起站在正中間，盡顯「范爺」氣勢，而其他明星名人則「靠邊站」。范冰冰網晒索照時更留言：「闖關的過程挺好，通透，瀟灑，擁抱我們每個樣子的自己！」並附加三個心心符號。

明顯早前該「問題藝人」名單，對范冰冰未有絲毫影響，她是名單中唯一一個如此高調外，其「闖關」留言，更被網友無限解讀。大批網友當然少不了力讚范冰冰的美艷登場，同時更指她所說的「闖關」，有「關關難過關關過」之意，即是「最後冇事」，范爺依然是范爺！網民留言：「她在哪兒，江湖就在哪兒！」、「說實話，冰冰不當女演員也太浪費資源了！」、「希望你渡過這次難關！」、「這一關快點過去，早點復出呀！」

另外，范冰冰和Penelope Cruz（彭妮露告絲）、Diane Kruger（戴安古格）等女星合演的荷里活電影《The 355》，也於昨日（8日）發布最新預告片，電影將在2022年1月7日於北美公映，但未有公布會否在內地上映。范冰冰在預告片中有多個鏡頭，包括打鬥場面，並有兩句對白：「不要開槍！」、「We put ourselves in danger, so others are not.（我們把自己置於危險中，其他人則不然。)」明顯不是「打醬油」之作，看來范冰冰比趙薇幸運！