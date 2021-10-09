超好用聽歌App　升級功能免費都用到

要選最好用的免費聽歌App，相信YouTube Music必定上榜。雖然免費版不時彈出廣告，但歌曲新和齊全已經非常吸引，最麻煩反而是播歌時，不可以離開播放畫面，亦不可以關閉屏幕。現時想無廣告及背景播放的話，就需要付出HK$58月費升級到Premium計劃，不過YouTube剛宣布好消息，YouTube Music App免費版，即將可以於背景運行，即是可以閉關屏幕聽歌，但有1個限制，想知係咩就要睇片喇！

華為自家作業系統鴻蒙HarmonyOS已經推出一段時間，廠方亦為新舊機陸續提供升級，華為消費者業務COO何剛，於早前nova 9系列發布會就提及升級到HarmonyOS 2的用戶，至今已超過1.2億。最近華為就積極為舊機升級至HarmonyOS 2，最新一批可以升級至內測版本的就有舊機P10、P10 Plus、Mate 9等10個型號，大家又有冇興趣升級呢？

將會登陸香港的影片平台Disney+價錢終於揭盅，分月費及年費，年費最抵，平均每月大概HK$61。Disney+其中1個賣點是可以於大部分裝置和平台上播放，包括智能電視、電腦瀏覽器、手機和遊戲主機，並可以同時4個裝置觀看及下載至10個裝置。究竟實際定價係幾多就要留意影片內容。