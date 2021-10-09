金秋蟹肥　時令蟹宴登場

來到10月，想到的就大閘蟹，其實除了牠，其他品種的蟹也正值肥美的時候，多間餐廳適時推出各種蟹宴美饌，除了有自助餐吃到飽，還有多款中式佳餚，必定令蟹迷食指大動。

肥美膏蟹

除了大閘蟹，肥美的膏蟹也成為蟹宴主角，佐敦香港逸東酒店高級中菜廳逸東軒由現時至11月30日推出「金秋星級蟹宴」，就以膏蟹入饌。當中包括有脆皮蟹肉竹笙卷、蟠龍鮮蟹鉗，名貴的金湯花膠蟹肉燴燕窩、蟹黃十頭鮑魚，酒香撲鼻的花雕雞油蒸膏蟹和脆口的蟹肉糯米脆皮乳豬，最後以清新的冰花燉雪耳萬壽果及杏汁金球伴杞子桂花糕作結，讓客人品嘗到膏蟹的滋味。

大和大閘蟹

金秋蟹肥，日本北海道大閘蟹也是季節，位於尖沙咀金域假日酒店龍苑中菜廳由即日起至11月30日推出季節限定的華麗「北海道大閘蟹菜譜」，精選北海道大閘蟹及多款風味獨特的大閘蟹菜式為廣大蟹迷解解饞。要品嘗原汁鮮味，就不要錯過「紫蘇籠仔蒸大閘蟹」；大閘蟹簡單放於蒸籠蒸熟，進食時配以鎮江醋、薑米調味，鮮味得很。想食到蟹粉滿滿的甘鮮味，大可以柯打蟹粉獅子頭、金沙大閘蟹、生拆蟹粉豆腐羹、蟹粉吉列龍躉球、蟹粉海皇煎米粉、生拆蟹粉小籠包、毛豆蟹粉蟹肉豆腐煲及蟹皇醬大蝦球來大快朵頤。餐廳更推出6道菜式大閘蟹優惠套餐（一天前預訂、最少預訂兩位），便可以優恵價享用生拆蟹粉小籠包、蟹粉蟹肉高湯燴燕窩、紫蘇蒸大閘蟹、吉列越南虎蝦球配蟹皇醬、鮮淮山胡椒高湯浸斑球、蟹粉海皇窩巴及黑糖薑茶湯圓；另加$HK100更可以任飲紅、白餐酒及十年黃酒，添食大閘蟹，每隻也不過HK$100，蟹迷可別錯過！

江蘇蟹滋味

位於旺角東的帝京酒店帝京軒也趁金秋蟹肥，於10月15日起至12月15日期間推出全新6道菜套餐「龍宮蟹宴」（兩位起），包括時令江蘇大閘蟹、松茸蟹粉燴拉絲雪燕，另有避風塘蒜香澳洲翡翠鮑及北海雲丹燒珍寶虎蝦扒、鮮菌嫩雞絲煨麵或四川擔擔麵等美饌。餐廳用的是昤令江蘇大閘蟹（雄蟹），每隻足4両重，以傳統清蒸煮法炮製，保留了蟹膏及蟹肉的精華及鮮味，每一口都原汁原味。意猶未盡，可另加雌或雄的大閘蟹，每隻重約4両半，盡情擦個夠！

蟹種豐富

香港人愛吃自助餐，琳琅滿目的美食任你揀，海鮮是必吃之選，吃番夠本感覺最抵。香港天際萬豪酒店咖啡室由10月8日至11月21日逢星期三至日、公眾假期及前夕，推出「秋日蟹宴」自助晚餐，當中除了有多款冰鎮海鮮，指定日子還有麵包蟹和三點蟹供應。熱葷則有泰式咖喱炒蟹、老乾媽炒辣蟹、中式黃金炸蟹蓋、酥炸軟殼蟹和墨西哥蟹肉牛油果餡餅等輪流供應，於指定網站預訂最高可享75折優惠。若然想安坐用餐，可考慮萬豪中菜廳的金秋精選蟹饌，提供菜式有杏香鵝肝燒松葉蟹鉗、花膠蟹粉羹、蟹粉扒鮮淮山和鐵板金粉蟹絹等，可以慢慢品嘗。

三重優惠大閘蟹餐

除了單點菜式，餐廳亦有推出時令的大閘蟹宴，若然有優惠，感覺更加抵。銅鑼灣十里洋場由現時至12月中旬推出金秋大閘蟹盛宴，當中包括有淮湯四小品、花膠蟹皇翅、約5両的清蒸大閘蟹1隻、蟹汁扣原隻鮮魚拼鵝掌、蟹粉芙蓉帶子蟹斗和蟹粉河蝦米炒飯，最後來碗夠薑芝麻湯圓，夠晒滿足。令人驚喜是指定會員的話，2人惠顧以指定信用卡找數，可享「二人同行一人免費」優惠，客人亦可以優惠價追加清蒸大閘蟹或配搭陳20年花雕酒，令享用過程更完美。