荃灣美食節　人氣食肆任飲啤酒

喜歡與三五親友飲住冰凍啤酒開懷大嚼嘅巴絲打又有好消息，因為嘉士伯啤酒繼幾個月前於深水埗舉行過美食節而反應熱烈，今個月載譽歸來，殺入荃灣，與12間人氣食肆包括明記海鮮潮州菜館、醉潮館、燒皇燒烤專門店、共度一燒等、合作舉行「荃灣地道美食巡禮」，仲精選了多個「醇滑招牌菜推介」，於10月內逢星期二及指定時假內惠顧指定食肆，人均消費滿HK$100，全枱即可免費暢飲醇滑嘉士伯2小時（每枱每人最多5枝、每枱只可享用優惠一次），成班老友歎住冰凍啤酒食惹味好菜。

沙巴龍躉烤魚

由漁不老烤魚雞煲火鍋店供應，龍躉肉質厚實、魚鮮味重，皮厚膠質豐富，外皮於上鍋前先煎封，配上正宗四川湯底，外脆內嫩，特別適合嗜辣又特愛重口味人士。

潮式凍烏頭

荃灣打令名店之一的明記海鮮潮州菜館，食打令當然少不了凍魚（魚飯），當中又以魚肉厚實又魚味濃的烏頭最為人喜愛，蒸煮放涼了的魚肉還帶點鹹香，味道鮮美，配上特調的普寧豆醬，美味又醒胃。

避風塘炒蟹

避風塘炒蟹是香港有名的地道海鮮菜式，潮興海鮮酒家供應的這味菜更以自家配方的蒜蓉、豆豉、辣椒和香茅混合而成的醬料炮製，味道濃郁，香辣惹味，每一口蟹肉都滲透着薑葱蒜蓉香氣。

龍蝦山

由海鮮山醉辣火鍋推出出的創新食法，賣相澎湃吸引，頂層參考了四川乾鍋做法，將龍蝦走油，再以剩下的油爆炒其他海鮮如鮑魚、海蝦及時令貝殼類等，海鮮吸收了龍蝦油香，分外鮮味。吃完上層海鮮後，還可加加入湯及其他配料作火鍋，一鍋兩吃，大滿足。

海鮮豬骨煲

由佳坊提應的大堆頭之作，集鮮蝦、膏蟹及花甲等多種海鮮於一身，可先品嘗海鮮，再加湯打邊爐。湯頭以豬骨、雞腳及白胡椒等長時間熬煮而成，呈奶白色，一睇就知骨膠原豐富，味道醇厚濃郁。