本日日本：萬聖節限定　連鎖咖啡店萬聖節「出貓」

萬聖節即將到來，日本星巴克（Starbucks）每年也會推出應節的商品及餐點，今年也不例外，即日起有多款Halloween主題產品發售。商品方面主打多款萬聖節主題杯，其中一款保溫杯「Halloween 2021 Tumbler Glow In The Dark 355ml」，只見杯上有「扮鬼」的星巴克熊Bearista及可愛黑貓圖案，而且部分鬼魂會於黑暗中會發出夜光，十分搶眼！另外，亦有黑貓配搭鬼魂圖案的不銹鋼杯，以黑貓抱着鬼魂來設計的馬克杯，及以黑貓抱着南瓜來設計的碗子等，款式相當豐富，喜歡黑貓的朋友肯定心動。

餐點方面，主打有「Halloween Popping Donuts」，該款冬甩以黑色麵包圈配搭紫色糖漿，分別以黑色可可及紫薯來製成，而且內裏還有紫薯醬製成的餡料，非常滋味。另外還有「豆漿南瓜蛋糕」，在麵粉中加入南瓜醬烘烤，並加有蜂密及肉桂，兼且鋪上豆漿製成的慕斯，入口味道清香，甜而不膩。