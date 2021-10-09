《中國好聲音》5強佔2席！李克勤致勝關鍵係…

內地音樂選秀節目《中國好聲音2021》進行五強爭霸戰，雖然早前在11強的淘汰戰中，導師李克勤因為組內隊員被淘汰而忍不住落淚，但在進入5強的比賽，5個席位當中，3位導師的隊伍中都各有1名學員進入5強，而克勤是唯一一隊有2名隊員進賽，從香港《聲夢傳奇》的「奶爸」主理人，殺到任《中國好聲音》的欽點導師，所帶領的學員均得到好成績，認真威水。

而最新播出的一集中，他的2位學員伍珂玥、賀三，聯同李榮浩隊的王靖雯、汪峰隊的姚曉棠、廖昌永隊的陳文非，成功擠身最後5強，其中伍珂玥更獲得全場最高分數。他除了為學員高興，亦非常滿意學員表現，特別是伍珂玥，在最新一戰是以往多場賽事中最好的一場；至於賀三的歌路則帶點搖滾，比較小眾，他坦言對此十分緊張。

將勤補拙

克勤被問到致勝關鍵，他自言是4位導師當中資歷最淺，唯有將勤補拙：「我絕大部分時間都係畀咗『好聲音』，冇離開過戰場，可能因為咁樣，所以多咗時間同學員相處，大家多咗溝通。當最重要嘅一環係贏喺運氣。我覺得運氣喺呢啲比賽裏面，特別去到最後階段係好重要，每一位學員嘅實力係有目共睹，或者整體嚟講每個學員嘅表現啱唔啱51位評判同幾個位現場觀眾嘅胃口，呢樣嘢係冇人可以控制得到，所以多多少少都係要有運氣，可能今晚我哋嘅運氣係特別好。」

對於下周舉行決賽，克勤雖然表示有信心，但亦謂用平常心對待：「5個席位入面我哋佔咗2個亦都唔見得有特別大嘅優勢，其實都係個別嘅比賽，所以盡做啦，盡量㨂啲大家喜歡嘅歌。因為決賽係現場直播，所以亦都好睇臨場發揮，希望2位學員嘅下個禮拜嘅發揮會係佢哋嘅水準，因為始終直播嘅時候，大家嘅心理壓力又會大啲，緊張啲，乜嘢事情都可以發生。所以分分鐘可能邊個失誤比較少就贏㗎啦，臨場發揮啦，天時地利人和，平常心去面對。」