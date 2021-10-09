衞世輝設靈　曾志偉遺憾未能送好友最後一程

無綫電視非戲劇節目監製及經理衞世輝9月17日因心臟病發猝逝，終年62歲。其家屬今日（9日）於紅磡香港殯儀館以道教儀式為他設靈，明日上午10時出殯，遺體隨即奉移歌連臣角火葬場火化。

靈堂布置以簡潔為主，遺照揀選了一張衞世輝穿上西裝、笑容燦爛的生活照。橫匾上寫上「永遠懷念」4個字，靈堂正中放上遺孀黃鳳珍和胞弟衞日輝的心形花牌。由於衞世輝生前人緣相佳，不少圈中人包括無綫主席許濤、總經理曾志偉、譚詠麟、鄭伊健及蒙嘉慧、李克勤及盧淑儀、汪明荃及羅家英、鄭裕玲、薛家燕、霍汶希和前無綫高層鄭善強、梁乃鵬等都送上花圈致祭。許濤更於下午5時左右，現身靈堂慰問遺孀，何麗全更早到場幫手打點，而胡楓隨後亦現時身向故友道別。

雖然今日打風，但他生前一班好同事都前往靈堂致祭，當中包括樂易玲、黎諾懿、朱凱婷、麥美恩和鍾志光等，但總經理曾志偉及首席創意官王祖藍同樣因家事，未能到場送好友最後一程。何麗全與胡楓步出靈堂受訪，胡楓慨嘆：「由佢做PA已經認識，佢係一個好細心嘅人，做嘢好完美，佢能夠由PA升到佢呢個職位真係好難得。（有乜難忘事？）佢好照顧我，如果我做嘢唔舒服，佢會擔櫈畀我坐。」

何麗全亦表示與衞世輝識於微時：「起碼超過40年，佢喺綜藝科幫我哋管廠期，同埋睇住盤數。我呢次返TVB，同志偉嘅睇法一樣，認為佢可以上更高嘅職位、更上一層樓，奈何佢因為身體唔舒服已離開，真係好可惜。」而已離開無綫的余詠珊亦低調現身，向衞世輝遺照上香及鞠躬後，與樂易玲並排而坐，二人交談期間，余詠珊用紙巾拭淚，樂易玲亦忍不住用手抹眼淚。樂易玲離開時雙眼通紅，當記者要求她做訪問，她即背向大家整理情緒及拭淚。談到與衛世輝的友情，她表示：「我入TVB就識佢，好多大騷都係佢主持大局、擔起晒，有佢喺度我哋會好定，好多藝人同佢有緊密嘅合作，佢係我哋背後好有分量嘅大人物。（同余詠珊一齊喊，因為傾番啲往事？）大家共事左咁耐，輝哥係6樓（綜藝科）嘅中流砥柱，喺我哋心目中係一個好大嘅損失，Sandy（余詠珊）唔捨得，我都真係好唔捨得。」