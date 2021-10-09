吳麗珠爆親眼目擊梅艷芳遇襲：佢唔係被摑，係被質一拳！

前藝人吳麗珠（珠女）接受電台主持人車淑梅訪問，當年她在《歡樂今宵》模仿演藝名人出神入化，她曾扮演多位藝人，如鄺美雲、葉子楣、白雪仙，再見她們可有尷尬？她說：「冇，Cally（鄺美雲）仲話『扮得我幾靚吖』。有一次，我轉咗做地產，帶客去淺水灣睇樓，原來業主係B哥（鍾鎮濤）同前B嫂……之前我哋係通電話（聯絡）嘅，我諗佢冇預料到我係Agent，我都冇諗過業主喺佢！我最記得嗰一次，見到佢心裏面好尷尬，可能我心有屎！哈哈！」

明天（10日）是已故巨星梅艷芳（阿梅）58歲的生忌，她憶述最難忘1992年5月初那個晚上：「我同兩位女藝人照常喺《歡樂今宵》收工後去咗九龍塘嗰間卡拉OK玩，諗唔到竟遇上阿梅被人掌摑嘅事……其實佢係畀人『質』咗一拳，我親眼見到，佢當時係由其他房間走入嚟坐低，我哋坐喺附近，嗰個人由另外一間房走入嚟，好似話阿梅唔畀面，我當時都唔知發生咩事，我哋驚到叫走，我冇叫阿梅一齊走，因為我見好似有人幫佢解決同面對。事出突然，我驚到開車都腳軟……後來，九龍城差館叫我哋去落口供，我真係好擔心阿梅……」

她坦言：「再見番阿梅我冇再提起，知道佢去咗泰國一排，再出返嚟應該已經係解決咗，阿梅真係好好人，佢好豪情，平易近人，冇扮嘢，佢企係台上誰可匹敵！我聽過羅君左講，佢有事阿梅就送咗一張冇銀碼嘅支票畀佢。我好佩服阿梅，佢嘅離開都有好多延續，佢嘅慈善、佢嘅故事，由4歲一個歌女變成一個搞慈善活動咁成功嘅人，佢冇白活到……我正在向佢學習，我唔想做廢人，睜大眼等夜晚，拜拜咗問我一生做過乜？我乜都冇做過……我唔想囉！」她現時最擔心是年紀大的梅媽媽（阿梅母親）。