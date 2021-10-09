孖緋聞男友邱澤同台！許瑋甯發動「胸戰」

原本在今年7月舉行的《第23屆台北電影獎》，因疫情關係延至今晚（9日）於台北舉行，紅地氈上星光熠熠，女星們爭艷鬥麗。憑電影《當男人戀愛時》角逐影后的許瑋甯，以低胸晚裝谷胸上陣，盡顯高貴性感，並向緋聞男友邱澤發動「胸戰」！和她合演《當》片而爆緋聞的台灣男星邱澤，今晚憑《當》片角逐影帝，期間被安排站在「女友」許瑋甯身邊大合照，這是他們傳緋聞後首次同台。不過這對緋聞男女明顯保持「社交距離」，不單合照時未有肩並肩外，其餘時間未有太多互動。

至於同樣性感上陣的，更有上屆影后王淨，她以黑色Deep V連身褲現身，不過講到最吸睛的，非參演電影《詭祭》中的俄羅斯女星安妮莫屬，她以中空高衩裝登場，南北半球「豐乳飄搖」，加上大晒長腿兼大派飛吻，可謂全場最風騷。

頒獎禮上有哀有喜，期間全場為上月猝逝的台灣資深藝人龍劭華默哀，他原本負責在頌獎禮中頒發「最佳短片」及「傑出技術獎」。另外，主持人林暐恆向嘉賓陳嘉樺（Ella）開玩笑，公開向對方借錢拍戲，台下的Ella脫下口罩，將口罩遮眼表示冇眼睇，再做出心心手勢，示意有愛就好，婉拒借錢。

獎項方面，最佳男女配角兩個大獎，均由電影《詭扯》的劉冠廷及百白包辦，劉冠廷致謝時，說除了多謝工作團隊外，又感謝從學生時代就拍拖的藝人女友孫可芳，公開放閃。「最佳新演員」一獎由去年金馬獎新演員陳妍霏憑電影《無聲》奪得。柯震東頒發「最佳新演員」時，有感而發說自己也取過新人獎，並跟大家分享經驗，指如果得獎後，千萬不要覺得自己很叻，不要有「大頭症」，否則會跌很大的一跤。