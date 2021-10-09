被前度呃咗2百萬！張立基受情傷抑鬱：諗住死咗就算

舞蹈員出身的張立基近日被指跟人氣偶像Anson Lo撞樣成為熱話，更獲邀復出扮Anson Lo拍攝串流平台的廣告，他接受電台訪問時，坦承1995年約滿EMI後事業停頓有多重原因，而自殺不遂後避世十多年更跟情傷有莫大關連。

他說：「感情係影響我事業！認識嗰位女友嗰陣，我一直忙於飛去台灣宣傳，到返港時有好多拗撬，因為佢會好似老千一樣叫我投資佢家族嘅假公司，嗰陣損失約2百萬。其實錢銀唔及感情對我重要，因為從小到大家人唔太理我，我一直很渴望有個女朋友可以照顧我，令我對佢投入咗全部感情，但最後佢除咗呃我啲錢，亦離間咗我同父母嘅關係，是好Hurt、好痛苦變咗有啲抑鬱，嗰陣諗住死咗就算！但最終死唔去。」

隱居深圳超過13年

自殺不遂後，他選擇隱居深圳超過13年：「留喺香港就要面對媒體誇大，我吐冤屈氣，就會形容我語無倫次，我講我自殺，又有人話我黐線、係咪傻㗎？那時身邊人、家人都體諒唔到你、自己喺度鑽牛角尖，自殺又死唔去，我覺得係唔可以再Stay喺香港。」

怕女仔太聰明

張立基及後返港是為了照顧患重病的母親，繼而認識同是歌手出身的現任「基嫂」Fiona，他說：「我回港時照顧媽咪時，抑鬱好咗7成，最初都會怕咗拍拖。其實我所有嘅戀情，都係女仔追求我多啲，佢好大方唔拘謹，我亦鍾意佢唔太精明，我唔係話『基嫂』蠢，但我是怕了女仔太聰明。最主要佢讓我感覺能夠同我共患難，可以大家快樂度過餘生。」至於拍拖13、14年也沒跟女友註冊，他說：「註冊只係一般人思想，如果兩個人相愛，會唔會因為冇咗一紙婚書而不同對方喺埋一齊？喺我立場，鍾意大家就足夠。」