打風冇得停　湯駿業舞台劇一日踩四場頂得順？

今晨（9日）香港懸掛8號風球，影響了風車草劇團原本在九龍灣國際展貿中心於下午及晚上舉行的舞台劇《回憶的香港》兩場演出，縱使大會有退票安排，但觀眾不離不棄，身為《回憶的香港》監製的湯駿業及男主角之一的梁祖堯，決定為答謝觀眾瘋狂的愛，原今日２場演出順延至10月10日，台前幕後拼盡1日演4場！

對於因颱風影響，最終決定連踩4場，湯駿業先感謝台前幕後的盡心盡力：「各單位冇停過開會、不停應變、重新安排補場人手、社交平台不停出公告通知安排、聯絡交通運輸單位，幫忙疏導聽晚補場散場人潮，務求方便所有支持我哋嘅觀眾。」

彭秀慧直言最初都有因打風影響演出心情有點影響，說：「最初都擔心，因場地、退票、補場演出都唔係簡單事，但看到觀眾嘅熱情，台前幕後好熱血，當湯駿業問到大家可否一日做四場時，大家都話頂得住，冇問題，去啦！因為呢個劇係可一不可再，所以大家聽日都會係熱血滿瀉咁去做。」至於第二場演出不小心拉傷了腰的梁祖堯，雖然連續針灸２日後仍然痛楚，但會繼續頂硬上，他說：「知道好多人想睇，唔想令支持嘅觀眾失望，所以呢4場會盡力演落去！」