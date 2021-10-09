新冠確診者女兒錄影《Hands Up》　黃浩霆陳若思被送往隔離

衞生署前日（7日）舉行記招，指一名機場貨運站工人確診感染L452R變種病毒，昨日（8日）無綫則指接獲衛生防護中心通知，得悉有員工因曾接觸2019冠狀病毒病確診人士及其家人，涉及11名員工被列作二次密切接觸者，已全部被送往竹篙灣檢疫中心作短暫隔離檢疫，以策安全。而今日（9號）有指原來確診感染L452R變種病毒之機場貨運站工人的女兒，之前曾參與TVB兒童節目《Hands Up》錄影，因此該節目的台前幕後共11人已被送往竹篙灣檢疫中心隔離，當中包括主持伍文生、陳若思（前名：陳煦凝）、呂靜文、潘靜文、吳佩隆、及黃浩霆等，而黃浩霆在昨日在社交網限時動態中留言：「入營，Bye Bye！」他還拍下於竹篙灣檢疫中心房間外下着暴雨的情況。

對於該消息，無綫回應指截至本月8日下午4時半，有11名員工被列作二次密切接觸者，已全部被送往竹篙灣檢疫中心作短暫隔離檢疫，並已即時採取加強防疫措施，相關範圍已進行了徹底清潔及消毒，員工亦安排即時進行新冠病毒快速測試，暫時全部測試呈陰性。

無綫電視企業傳訊部回覆指，11名職藝員配合衞生防護中心的檢疫措施到竹篙灣檢疫中心進行醫學監察隔離，屬預防性質。消息指，初步預計有關人士逗留約三至四天可安排離開。