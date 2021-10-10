【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月初五辛卯木執日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、移居、會友

忌：醞釀、醃製、修井

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、7、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

有伴侶者多跟另一半溝通，可避免發生誤會。

金牛座

虛心聆聽別人的想法，有茅塞頓開的感覺。

雙子座

心情低落，幸好得到身邊人開解，深受感動。

巨蟹座

助人為快樂之本，應主動給身邊人伸出援手。

獅子座

大量工作積壓，發脾氣無幫助，宜耐心處理。

處女座

時間管理得好，可騰出空檔做自己喜歡的事。

天秤座

未有時機向心儀目標示好，感到失望又無助。

天蠍座

人際關係處理得好，多用湖水綠色有助開運。

人馬座

目睹對手搶得事業發展的先機，信心受打擊。

山羊座

愛情運一般，單身者宜清醒，勿戀棧爛桃花。

水瓶座

面對批評聲音，內心難受，但仍要虛心聆聽。

雙魚座

接到公司交託的任務，事前要做好人事安排。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）蛇 精神差

鼠

時來運到，生活上的難題能一一解決。

牛

精力充沛，處事認真，對事業發展有利。

虎

幹勁十足，積極表現個人才能將有得着。

兔

纏擾多時的問題有望解決，心情好起來。

龍

趁周日與家人朋友聚聚，可帶來好運。

蛇

精神欠佳，做事提不起勁，早點休息吧！

馬

事業發展不乏機遇，好好把握就能成功。

羊

心情大好，即使遇到問題也能臨危不亂。

猴

情緒起伏大，忍耐力不足，易惹是生非。

雞

是日沖煞，有小意外發生，宜冷靜應對。

狗

眉精眼企，行事爽快，易取得別人信任。

豬

抽時間陪家人共度周日，可給身心充電。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

如何由姓名分析出人緣的好壞？

姓名學是中國一門古老學術，通過人的名字，可以分析出事業興衰、家庭變故、健康狀況甚至是人緣好壞，那麼如何通過名字分析人緣？

1.三才配置方面三才配置為一個名字的骨幹。所謂三才，是由天格、人格與地格組成。天格可以看成基礎、名譽；人格為學業、工作上的發展；地格為收成、婚姻、家庭幸福。三才相生，可令人在做事、人際各方面更為順利。

2.五格中的外格

姓名學中的五格都有其特定意義：天格為基礎運、人格為發展運、地格為成功運、總格為中晚年運、外格為人際運。人緣不佳者是可以通過後天改名，進行改運調理，而五格數理中最重要的是人格、地格、總格和外格，這四個影響一生運勢的走向。

3.數理方面

在姓名學的81筆劃數理中，每一數都有不同意義。筆劃6、8、16、32為人緣佳的數理，充滿智慧是其最大特點，可得貴人相助，人緣運不錯；筆劃3、13、15、17、18、24、25、31、37、41、45、47為領袖數理，才略智謀出眾，可憑藉出色的能力成就大業，帶領身邊人致富，倍受他人擁戴。