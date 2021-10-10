東方日報C1：甄子丹巴黎歌劇院開工　2日租400萬

「宇宙最強」甄子丹和荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）聯手打造的新片《John Wick 4》（殺神John Wick 4），原來近日由德國移師到法國巴黎拍攝，而向來不租借場地作電影拍攝之用的巴黎歌劇院，破天荒向子丹「開綠燈」，單是兩天的租場費動輒400萬港元外，歌劇院更成為外國影迷紛紛前來「朝聖」捕獲子丹之地！

影星奇洛李維斯主演的全球賣座動作片《殺神》系列，今年6月宣布開拍第4 集，身為「殺神」的奇洛今集有新拍檔，以赤手空拳真功夫在國際影壇打出名堂的「宇宙最強」甄子丹，被片方包括導演Chad Stahelski力邀強勢加盟成為第二男主角，飾演奇洛的好友共同抗敵。已正式開工的《殺4》，繼早前在德國取景後， 原來近日已轉移到巴黎拍攝，一向被譽為重要文化歷史地標的巴黎歌劇院，竟破天荒願意向子丹「開綠燈」，首次租借場地作電影拍攝之用，促成子丹這場重要的拍攝場景。

巴黎歌劇院有160年歷史，一磚一瓦，彌足珍貴，故並非隨意租借拍攝。據知今次劇院首肯提供場地拍攝，當然作多方面考慮包括支持電影業，而2天的租場費確實不菲，逾400萬港元。除了租借歌劇院外，連劇院前方的大道，當地有關部門也配合安排「封街」以方便拍攝！能在百年歷史建築中拍攝，子丹日前網晒一張在劇院「打卡」的獨照，相中的他坐在寫上「John Wick 4」字樣的椅上，抬頭欣賞穹頂的壁畫，他留言：「創造一個既有娛樂性又特別的角色，非常高興，鼓舞人心。」雖然未有說明相片是在巴黎歌劇院拍攝，但已掀起網民熱議，他拍攝期間更引來大批網民及粉絲到現場直擊，連奇洛的粉絲也捕捉子丹的蹤影！

望11月返港陪家人

以一身型格打扮現身的子丹，甫出現已逃不過現場市民及粉絲的法眼，進入拍攝範圍後，他即和導演Chad密密斟，細談拍攝情況，而現場雖然人頭湧湧，但尚算秩序井然，更見有大型吊臂機等拍攝器材「候駕」。當子丹離開劇院時，有多位市民紛紛上前圍着他索取簽名甚至合照，期間更見有粉絲拿着多張子丹的劇照，可見是忠實影迷。子丹近年的代表作《葉問》系列蜚聲國際，但其實他多部作品包括《導火線》等，早已震撼外國影迷。

身在法國的子丹接受本報訪問，對於被野生捕獲在巴黎歌劇院取景拍攝一事，他即說不方便透露詳情：「我係過咗去巴黎拍戲，但我簽咗保密協議，唔可以透露拍攝內容。我從來未去過巴黎歌劇院，今次第一次去，真係令我眼界大開， 另外一個意外驚喜係見到咁多影迷，我真係好開心。」他續表示大約會在11月拍竣《殺4》，不過工作仍是浪接浪：「我最希望拍完後返香港，抽時間陪屋企人，因為好多個月冇見，好掛住佢哋，小休一排，緊接又要啟動其他工作計劃。」

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