連詩雅拍微電影威到日本　唔同陳家樂分享喜悅？

歌手連詩雅（Shiga）憑微電影《瑪莉亞的悔改》在微電影比賽中摘下「最佳微電影女主角」銅獎後，《瑪》片再獲日本北九州的《日出國際映畫祭》邀請，成為本年度競賽短片。因劇接劇及疫情關係，Shiga未能親身飛往日本宣傳，對於近年其演技獲認同，她接受東網訪問時說：「喺8號風球下收到呢個好消息，覺得係個小小嘅喜悅，同埋好感恩，要多謝演技精湛嘅黃溢豪帶我入戲，同埋圑隊、導演等。因為我唔擅長拍打鬥場面，所以拍呢個微電影，對我嚟講係有困難，要拍被囚禁、又要逃走，之後去到森林，又有打鬥場面，真係有血有淚，多得大家好包容我，畀時間我入戲。」

問到會否視今次為進軍日本的第一步？Shiga說可以衝出香港發展事業，必定全力以赴，但沒想過刻意開拓日本市場，而得日本方面垂青，她覺得應是日本電影界喜歡《瑪》有驚慄及恐怖元素題，啟發觀眾思考人生。至於可有和男友陳家樂分享喜悅，Shiga即避談：「冇特別同朋友分享，已經喺網上平台收到好多恭祝，我當係慶祝咗。」

問她可覺得演戲上，比唱歌有更大成就？她謙說不覺自己有演戲天分，可能最初出道時，經常以唱歌為主，較少演戲機會，直至近年較多拍劇及拍電影，令外界留意到她有另一方面的潛能：「我依然會放一半時間喺唱歌、一半時間喺演戲，兩樣同時進行，同埋覺得自己仲有好大進步空間，如果有空檔，我真係想進修吓，上吓唱歌、演戲或樂器嘅堂。」