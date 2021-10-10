【心理測驗】神準！打開心門的貓貓！

旁觀者清、當局者迷，有時候這句話並不只適用於處理事情上，更可以同時套用在了解自己的個性中。如果你想抽離一下，以第三者的角度來看自己，心理測驗都是一個選擇；最近日網「ananBeauty+」一個有關「家門口的貓」的心理測驗，一測就知道你的真實個性，敢不敢來挑戰下！

【問題】

試幻想，假如你家門前出現了一隻貓咪，你認為牠會是以下哪一種貓貓？

A.黑貓

B.白貓

C.橘色虎紋貓

D.黑白貓

【結果分析】

A.害羞而膽怯

選擇黑貓的人是一個非常害怕做錯事及失敗的人，不想無端受責備，因此做每一件事時都會仔細規劃，十分謹慎，防止出錯。在交友方面，一開始認識時亦會內向而且令人覺得有距離感，不過當彼此熟悉之後，就會發現你是一個好相處而且充滿活力的人。

B.坦率真性情

你是一個活在當下的人，選擇白貓顯示你不懂得遮掩，所有情緒都會寫在臉上，開心時開心，難過時難過，不會讓人去猜度你。不過過於情緒化都會令人覺得你難以捉摸，有時候顯得有點傲嬌，但如此真誠亦是他人眼中最大的魅力，不會隱藏，所以能獲得身邊人的信任。

C.熱情愛助人

如果橘色虎紋貓是你的選擇，表示你是一個愛奉獻的人，喜歡見到別人臉上的笑容，非常樂於助人。不過如果接受的一方感到不滿意或者不驚喜，就會令你悶悶不樂，甚至對對方冷淡起來。雖然這樣的個性令你擁有好人緣，但同時亦會令部分人因為你的太熱情而感到煩厭，同時你亦要小心，不要被人利用。

D.聰明而貪玩

挑選黑白貓的人是一個情商很高的人，在處理人際關係上，懂得觀察他人的情緒，掌握他人的底線。在不得罪對方的前提下，你還會調皮地作一點惡作劇。同時，你有很好的情緒管理及調和的能力，在團體中喜歡掌握主動的地位，亦有足夠的能力說服大家聽你的說話。