新片開畫大賣！丹尼爾玩驚喜殺入戲院謝票

新一集「鐵金剛」電影《007：生死有時》（No Time To Die）前日於北美開畫，開畫單日勁收2,330萬美元（約1.81億港元），預計上映3日累積票房將高達6,000萬美元（約4.68億港元）成為本周北美開畫票房冠軍。而最後一次飾演占士邦的英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）和片中奸角金像影帝Rami Malek前晚突襲戲院謝票玩驚喜！

他們於影片開場前突然現身位於美國洛杉磯Burbank的艾瑪氏（IMAX）戲院，他們的出現即令全場觀眾大為意外拍手歡呼！一身便服打扮的丹尼爾甫出場即介紹拍檔：「我樂意為你哋介紹一個人。呢個係傑出奧斯卡得獎男演員Rami Malek先生。」而身穿西裝的Rami即以「影史上其中一位偉大演員」來介紹番丹尼爾。丹尼爾表示套戲用艾瑪氏制式拍攝但自己未睇過這個版本，他認為這部電影是為在大銀幕觀看而設的。

兩位男主角突襲戲院謝票玩驚喜，而在片中搶晒鏡的新「邦女郎」古巴女星Ana de Armas前日就於美國名嘴Jimmy Fallon的清談節目《The Tonight Show》宣傳。以性感打扮現身的Ana受訪時自爆14歲讀演藝學校期間因走去拍首部電影而被踢出校，雖然如此但她表示仍十分值得！