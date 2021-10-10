日牌攜手《沉默的殺機》　驚嚇聯乘登場

踏入涼涼的10月，令人想起萬聖節。這時候總有不同品牌乘勢推出應節潮物，將搞怪節日氣氛推向高峰！好似日牌Wacko Maria早前就發布了秋冬系列，更與經典驚悚電影《沉默的殺機》聯名合作。電影中主角Hannibal Lecter的殺人魔形象源自1991年美國上映的電影《沉默的羔羊》，而《沉默的殺機》則是2001年上映的續集。兩部電影都是由金像影帝Anthony Hopkins飾演，其出色演技讓主角的驚悚形象深入民心，而續集電影場面比第一部更爲恐怖血腥。

如果大家還有印象，應該記得《沉默的殺機》的電影海報上，印有邪惡陰深的Hannibal Lecter頭像，半張臉的邪笑加上黑色和紅色的眼珠，十分符合萬聖節氣氛。所以今次聯乘，品牌亦將黑白和彩色版電影海報的嚇人效果搬到設計上，一系列夏威夷襯衫、T-shirt、長袖衞衣、外套、茶杯和餐具均印滿Hannibal Lecter頭像。除了放大或縮細印於胸前，更採用Monogram拼貼手法將頭像密麻麻遍布全衫，穿上後就如無數對Hannibal Lecter眼睛看着大家，都咪話唔驚驚！