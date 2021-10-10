【移居泰國】投資換10年簽證　6個「泰」難要適應

泰國吃喝玩樂，確是平靚正，但若移居泰國，又會否「泰」難適應？最近泰國內閣通過了新的禮遇措施，特別禮待4類外國人包括富裕人士，只要投資當地至少US$50萬（約HK$390萬）房地產或政府債券、2年內收入達US$8萬（約HK$62.3萬）、擁US$100萬（約HK$779萬）以上資產及US$10萬（約HK$78萬）醫療保險，便可取得10年期長期簽證，申請人與其配偶及子女皆可享有。縱使如此，泰國生活跟香港很不一樣，以下6點香港人未必容易適應，想移居前不妨先作參考：

（1）交通令人不安

據泰國超級民調（Super Poll）顯示，90%受訪者都對「過馬路」深感不安，主因是當地電單車不太禮讓過路人，其次是醉駕嚴重。不過最令人頭痛的是塞車，在市內上班每天塞1至2小時是很平常，若搭巴士人迫人沒冷氣更是要命；即使你願花錢搭的士，司機拒載、濫收車資或不懂路，都是家常便飯。建議能搭地鐵就搭地鐵，地鐵藍色MRT循環線現已可環繞曼谷一圈，郊區紅線初段今年8月亦首通車，若2023年高鐵通車，曼谷至芭堤雅車程更可縮短至45分鐘。

（2）蛇蟲鼠蟻多

泰國人不好殺生，遇上蛇蟲鼠蟻，他們多半只驅趕而不殺，在洗手間遇上各類昆蟲，也不用大驚小怪，就是泰國通胡慧冲，也曾分享過去廁所被大蠄蟧嚇到臉青的經歷。即使你本人願大開殺戒，泰國蚊蟲也是殺之不盡，很易去而復返，建議怕蟲蟻者移居前要三思。

（3）飲食文化差異

泰國美食多，自不用多說，但某些飲食文化你未必能慣，例如香港人習慣上桌飯餸要熱騰騰，但泰國人卻沒有這份執着，上桌菜半涼也視為正常。另一不慣是煮食水，泰國水喉出來的自來水，金屬含量高到不能食用，除非你家裝了優質過濾器，否剛都建議你買水喝，因為自來水即使煲煮過也是不宜飲用。

（4）大雨例必水浸

有世界銀行的報告指，在極端氣候影響下，曼谷40%地方將最早在2030年被淹沒，主因是排水系統欠佳，曼谷摩天大樓重量也令整個城市逐步下沉，從前有排水作用的運河，今日很多已被道路取代，故現在大雨日子泰國例必水浸，嚴重時更會停電，建議家中要常備手電筒。

（5）噪音常存左右

香港晚上過了11時，便不能發出噪音擾人清夢，地盤入黑了就不會開工，但泰國對「噪音」就近乎沒有管制，地盤24小時開工非常普遍，住在地盤鄰旁真會人都癲。泰國寺廟也特別多，在街頭街尾都隨時聽到念經梵音，泰國人早就習以為常，再不耐煩也得習慣。

（6）小心疫病風險

泰國天氣炎熱，雨水甚多，疫病傳播風險自然較高，加上商場冷氣長開，一身大汗出入，人很易着涼感冒。泰國公民自可享用免費或極便宜的國營醫院治療，但外國人就只能到私立醫院，故此10年居留簽證也有要求申請者要買US$10萬（約HK$78萬）醫療保險，幸好泰國醫療亦有國際水準，價錢也相對西方國家便宜40%至70%，不過還是少病為妙，健康要緊。