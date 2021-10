藝人張寶兒今日(10日)30歲生日,佢喺社交網晒相,見有唔少人幫佢慶生,好老公袁偉豪當然喺身邊,而朱智賢同謝東閔呢對情侶都有合體出現,親證情不變!而妹妹張寶欣都有幫姐姐慶生,非常有愛!

張寶兒都有感而發,留言:「就這樣過了二字頭,有過一些尋到,一些丟失,關係、知識、技能、成就觀念、定位、眼界、使命⋯⋯此刻數算恩典,感恩有很多能陪我到下個十年的。三十歲,一直期待的年歲,祝願這個十年的自己,更瀟灑,更純粹,更到位,祝願我愛的人,平安健康,專注價值,願我們永遠在愛中,May we always be in love🌹」

生日咁開心,張寶兒唔畀佢停,仲晒埋上年生日嘅片,見一班朋友為佢製造生日驚喜,真係好開心呀!