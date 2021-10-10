Deep V大露背！蔣怡當廚刀係伴侶

名模蔣怡（Coco）近年向廚界進發，最近更與廚具品牌合作推出其首個個人廚刀系列，今日（10日）以Deep V大露背裝出席宣傳活動，吸引大批途人圍觀。席間她形容廚刀是「伴侶」，因為下廚經常用到，又笑指當年去法國上藍帶廚藝課程時，老師叫他們要跟擀麵棍好好培養感情，更提議可攬住瞓。

受訪時先打趣問揀老公翁狄森抑或刀做另一半？Coco笑言：「我同刀嘅相處時間多過佢。（老公會唔會呷把刀醋？）點會！呷唔到，不過佢成日同其他人講我將佢排最後一位，煮嘢食、小朋友、先到佢。（你真係排佢最後？）唔同日子唔同，小朋友唔喺度佢排名又高啲，我哋出去二人世界拍拖，佢個排名又會再高啲！」

再問到上藍帶廚藝課程有聽從老師攬住擀麵棍瞓？她笑言曾想過，不過最後沒有做到：「屋企依家有好多支棍同好多把刀，刀都應該唔止20把，好多武器！（老公驚咗唔敢同你嗌交？）佢唔會喺廚房同我嗌交，哈哈！」會將廚刀當作家傳之寶送一對仔女？Coco指是個好提議，又笑說今年聖誕節已經諗好小朋友的禮物：「送刀畀個女，然後個仔就送砧板。」另外，講到新書銷售成績不俗，她透露之後會拍不同廚食片，有機會還想繼續推出個人廚具用品，甚至調製個人醬料。