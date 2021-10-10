胡鴻鈞講明個唱有驚喜　邀請晒緋聞男女朋友現身

歌手胡鴻鈞（Hubert）將於11月26日及27日假九展舉行一連兩場演唱會，今日（10日）於商場內宣傳造勢，無綫高層何麗全和樂易玲現身撐場，並送「火箭」寓意他事業一飛沖天。Hubert在「結婚進行曲」伴樂出場，寓意是大日子，他感性表示入行10年，終迎來人生首個個唱，近日頻操肌練大隻。

大會播出張敬軒、林欣彤、吳業坤、馬國明與吳若希等道賀片段，又揭開演唱會表演嘉賓鄭欣宜和炎明熹（GiGi）的「面紗」。Hubert笑指欣宜「酒後落疊」，但邀請師妹GiGi就有壓力，因對方不管是音樂或個人修養上，都是近幾年見過最出色的「小朋友」。

活動後他接受訪問，提到欣宜日前提出要求他於演唱會上除衫跳舞，Hubert笑言：「佢除我咪除囉，佢除褸都得嘅，我承諾一定會畀大家有驚喜，不過依家要賣關子先。（除褲囉！）費事嚇親人，咁其實我一直有做運動嘅，唔係操肌咁簡單，最重要係想身體健康。」談到大家都想他轉型唱跳歌手，Hubert表示今年已多展舞技：「虐待吓大家嘅眼球，算係畀自己嘅挑戰，覺得要求變。（會唔會有狂野演出？）唔知算唔算狂野，總之大家一定會睇到之前未見過我嘅另一面。」

問到會否邀請緋聞女友睇騷？他說：「所有緋聞男女朋友都會邀請。（請番晒啲緋聞女友上台，重演《到此一遊》？）請一個都搞唔掂，都係唔使喇。」提到他主演劇集《十月初五的月光》成台慶劇，他坦言：「以為出年先出街，聽到消息都有啲驚訝。（公司趁你舉行演唱會幫你造勢？）其實呢一套咁經典嘅劇搵我拍，都已經係好大嘅高帽，依家係台慶劇實在意外收穫。」