熊黛林慶生計劃亂晒　大閘蟹宴告吹！

名模熊黛林（Lynn）今天（10日）生日，日前經理人公司一班同事為Lynn預祝生日，大家特別為她訂製小時候最鍾意食的菠蘿油造型蛋糕，Lynn看到後大感驚喜，她笑說：「我唔係感動落淚，係笑到標眼水！蛋糕個形狀加埋支蠟燭有少少搞笑，蠟燭都唔知放喺邊度好。菠蘿油係我最鍾意食嘅港式麵包，但係因為牛油係我嘅死穴，一食就肥，所以已經戒咗好耐，今次大家知道我鍾意菠蘿油就訂呢個蛋糕畀我，真係好有心、好感動。」

Lynn本來昨天跟家人相約出外共進晚餐慶祝，今天正日則計劃在家舉行大閘蟹宴，但在8號風球影響下，令到屋企人聚會改了今日舉行，她說：「生日原先想着得靚靚喺出面食餐飯，一家人影吓相，齊齊整整咁過，因為我哋係大家庭，過時過節邊個生日都會出嚟慶祝吓，不過打風關係就出唔到街，再加上事前冇準備，最終只能喺屋企食公仔麵，將飯局改到今日。」

而今天本來計劃同老公、兩個女留在家中吃大閘蟹餐，簡簡單單地度過，不過因為天氣打亂晒計劃，但她心情未受影響笑說：「其實我真係一個大閘蟹控，老公諗住正日食我最鍾意嘅大閘蟹，因為今年未食過，其實食乜嘢都冇所謂，只要一家人齊齊整整，一家人開心就足夠。」自從結婚生了孖女後，甚有傳統觀念的她每逢節日必定要一家人齊齊整整慶祝：「放低兩個女唔得囉，我會唔捨得，一定要一齊。但係二人世界都一定有嘅，等疫情好番都想安排去旅行，因為都要放鬆吓心情，都好鍾意同老公出外輕鬆吓。」談到Lynn今年的生日願望：「我嘅生日願望係身體健康、BB快高長大，希望疫情快啲過去，所有嘢重回正軌。」