夏天食雪糕自然清涼消暑，亦有粉絲喜歡冬天吃雪糕的刺激感。天氣偶然變得清涼，依然有外地過江龍雪糕店來港插旗，另外亦有品牌推出新款口味，在涼風陪伴下，另有一番滋味。

澳洲過江龍

香滑細膩的意大利Gelato一向受歡迎，近日澳洲過江龍店Gelato Messina落戶香港，品牌擅長自家製各款材料，自設農場飼養乳牛、種植榛子和士多啤梨等。店內每日提供約40款口味，經典的開心果仁糖、海鹽焦糖白朱古力等當然有，為了香港分店，亦特別推出蛋撻、港式奶茶和豆腐花等本地限定。除了堂食外，亦可揀選桶裝回家慢慢歎。

扭紋滋味

相信大部分人都有吃過便利店或連鎖快餐店的扭紋軟雪糕，不過如果吃得太慢，好容易溶到一手都係。Häagen-Dazs早前推出新的扭紋脆脆系列，朱古力味雪糕分別和士多啤梨、雲呢嗱及抹茶3款口味打造扭紋形狀，內裏還有朱古力軟心醬和薄脆朱古力碎增加口感和視覺效果。另一方面，品牌由現時至10月17日推出買雙球送雙球雪糕優惠活動，客人用推廣價買雙球雪糕，可選擇買一送一優惠，又或將優惠捐贈出來，捐出來的雙球雪糕，品牌會轉贈給指定慈善機構援助的基層家庭（最多5,000客），相當有意義。

港式文化品味

有時去參觀藝術展覽，總會提示入場的客人不要飲食，以免弄髒展品，不過藝術和美食有時也可以並存。由現時至11月14日，6位藝術家、設計師和不同品牌合作，在尖沙咀打造6間別具一格的MUSE ROOMS，當中除有各種主題概念展覽，還提供多款特色美食。好像室內設計師Joyce Wang以舊香港概念，選用水磨石，配合綠色、珊瑚色和黃色打造出一個《維港雪糕亭》，內裏有Cookie DPT特別設計的港式口味雪糕三文治，包括有花生醬煉奶、白兔糖、椰子、芝麻、 紅豆和奶茶口味雪糕，配美祿、奶茶、芋頭、抹茶、椰子或鴛鴦味曲奇，邊吃邊再慢慢欣賞雪糕亭，可能會喚起小時候回憶。