諗過為囡囡退出樂壇　Robynn為一樣嘢復出

產後復出的歌手Robynn（葉晴晴）有女萬事足，她稱曾想過退出樂壇專心湊女，幸新歌令她走出山洞繼續追夢，並承諾終有一日會跟拍檔Kendy在舞台上再合體。

Robynn去年因懷孕及產女而休息了年多，最近終於回歸樂壇，推出新歌《尚有一堆理由顯出我優秀》，借歌曲鼓勵大家就算經歷人生轉捩點，但仍有很多理由去相信自己繼續走下去。

她坦言誕下女兒後曾有過退出幕前的想法，是新歌令她走出山洞：「當我餵緊人奶望住BB嘅時候，覺得世界無其他嘢更重要，頭六個月個腦係冇空間去諗其他嘢，所以好慶幸生之前錄咗呢首歌，監製同填詞人間中會問我幾時拍MV同宣傳，我唔出真係對佢哋唔住，畀到理由我繼續去做。」雖然曾想過為女兒放下工作，但女兒也是她在音樂上的靈感及動力：「希望我做緊嘅所有事，日後畀囡囡睇到，令佢覺得將來有乜夢想都可以做到。」

去年Robynn離開公司又成為人母，講到今後的音樂方向，她以新人自居：「我係一個年紀非常大、做咗媽媽嘅新人，我依家有個新嘅口頭禪就係冇壓力，總之無所謂，諗到就做。（幾時有機會再同舊拍檔Kendy合作再組團？）相信會有機會，我依家連之後嘅計劃都未知，所以唔煩佢住，我希望終有一日囡囡見到我哋兩個喺台上表演。」

服裝﹕Sinequanone、Suncoo

場地﹕Tuve Hotel