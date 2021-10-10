林田百加　令和長腿公主

擁有一對激凸車頭燈嘅女優，要喺日本寫真界突圍而出，當然有優勢，但其實女人嘅吸引力又豈止胸大咁簡單？長腿一樣可以成為賣點，正如今日介紹嘅寫真女優林田百加，上圍平平無奇，但擁有一雙修長而光滑嘅美腿，因而有「長腿公主」嘅美譽。

身材纖巧

天生我材必有用，就算覺得自己喺某方面唔及其他人，千祈咪自卑同放棄。好似喺日本寫真界，唔少女優都係波平如鏡，包括之前介紹過嘅鶴卷千奈、西永彩奈，同埋以下要為大家介紹嘅林田百加，但係佢哋冇因為咁而失去自信，而且識得透過其他本錢嚟吸睛。以百加妹為例，上圍只係31A，係名副其實嘅微乳女優，但因為佢個樣生得甜美可愛，好有陽光氣息，再者，佢嘅體態唔差，纖巧得嚟，肌膚白滑鮮嫩，加上有一雙粗幼適中嘅光滑長腿，所以被人封為「令和之長腿公主」。

半工半讀

百加妹喺上年推出首隻寫真映像光碟《ピュア・スマイル》，大賣纖巧胴體同甜美笑容，令好多觀眾留下深刻印象。自從佢投身寫真界，頻頻挑戰個人露出尺度，有時仲差啲露出重要部位呢！另外，百加妹為咗帶畀觀眾更多視覺享受，不時作出新嘗試，好似較早前就為某雜誌換上一套以LED燈帶製成嘅超暴露低V裝扮，非常大膽。話時話阿妹喺寫真界嘅發展都算順利，為乜唔搵機會踩入電視圈搵食？原來佢家陣仲讀緊大學課程，處於半工半讀狀態，所以唔想搞到自己咁忙而荒廢學業。