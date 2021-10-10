Hugo暫別無綫回校園　獲《聲夢》學員送驚喜被嚇窒

現年21歲、身為《聲夢傳奇》學員嘅黃奕斌（Hugo），喺無綫嘅發展機會多多，有指喺新劇《有種好男人》中，38歲嘅李佳芯會演佢阿媽，真係羡慕死唔少宅男，不過原來佢將暫別無綫，因為要返內地讀書同拍劇。

日前Hugo拍完新劇《青春本我》後，其他《聲夢》學員就搞咗秘密送別會，因為要畀驚喜佢。本來Hugo已經完成所有戲，但突然有人話佢漏咗拍一場好重要嘅戲，文凱婷又鬧佢係「垃圾」時，Hugo當然嚇到呆咗，不停loop究竟漏拍咗邊場重要戲嗰陣時，全場學員無端端大唱生日歌又送蛋糕，令唔係生日嘅佢更加𢱑頭，場面超搞笑。

知道被人整蠱嘅Hugo，一啲都冇嬲，佢仲好似過生日咁，吹蠟燭同許願，之後同學員逐一擁抱，Hugo嗅覺好靈敏，當同Archie抱抱時，反問Archie：「你係咪食過咖喱？」，不過唯獨係Kaitlyn（林君蓮）話唔畀Hugo攬，啲學員就話：「蓮姐神聖不可侵犯。」

Hugo就話：「其實我同佢哋講咗好多次，真係好唔捨得，無論啱啱識嘅導演組，全部PA同埋聲夢學員，我返咗內地一定同佢哋keep contact，我會問吓佢哋點樣呀，啲學員又會問吓我喺嗰度返學會點。」